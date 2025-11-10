Садыр Жапаров на молодежном форуме: Моя цель – построить Кыргызстан моей мечты

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Пусть молодые патриоты Кыргызстана всегда будут опорой страны!

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 10 ноября, выступил на национальном молодежном форуме «Кыялымдагы Кыргызстан», проходящем в Бишкеке.

«Уважаемая молодежь, молодые лидеры! Почетные участники форума «Кыялымдагы Кыргызстан»!

Сегодня мы снова встречаемся на хорошем и знаменательном событии – на открытии новой Малой арены стадиона имени Долона Омурзакова в рамках молодежного форума «Кыялымдагы Кыргызстан».

Поздравляю всех молодых людей из семи областей Кыргызстана с открытием Малой арены и Днем молодежи! Пусть растет и крепнет поколение, которое чувствует ответственность за развитие нашей страны и является созидателем ее будущего! Передайте от меня самые теплые поздравления и пожелания всем молодым людям в ваших регионах!

Два года назад мы уже встречались на этом форуме, обсуждали волнующие молодежь проблемы и обменивались мнениями. Тогда мы говорили о борьбе с коррупцией, проведении экономических реформ, создании новых рабочих мест, строительстве доступного жилья, снижении энергетической зависимости, укреплении национального единства и развитии спорта.

На самом деле этот форум стал удобной площадкой, где молодежь может обсудить актуальные проблемы совместно с ответственными государственными органами и определить пути своего будущего.

Пусть не все вопросы, поднятые два года назад, решены полностью, но, слава Богу, предпринимаются активные шаги для их постепенного решения. Это видят не только молодые люди, но и всё общество. Например, борьба с коррупцией не прекращается ни на один день. Мы смогли разоблачить сложные коррупционные схемы и сдержать систему, корни которой уходили десятилетия назад. Теперь мы не допустим, чтобы кто-либо посягал на народное имущество и государственные средства.

Именно молодежь, вы должны стать той силой, которая сможет противостоять таким порокам, как воровство, коррупция и взяточничество. Пора вырастить поколение, которое будет любить и беречь свою Родину, как собственных отца и мать!

Два года назад я говорил: «Самая главная проблема – это создание новых рабочих мест и строительство доступного жилья. Именно эти вопросы больше всего беспокоят молодежь Кыргызстана».

Для выполнения этого обещания, активно ведется работа. В прошлом году, к 100-летию образования Кара-Кыргызской автономной области, по всей стране было открыто более сотни новых предприятий.

И в этом году мы также открыли свыше сотни предприятий, создав тысячи новых рабочих мест. Этот процесс будет продолжен и дальше.

Что касается доступного жилья, за последние два года по ипотечным программам около 5 тысяч квартир были переданы владельцам. Тысячи граждан, которые долгие годы снимали жилье, постепенно получают собственные квартиры.

Обеспечение молодежи жильем – это не просто социальная мера. Это государственная политика, направленная на укрепление стабильности каждой семьи и уверенности в будущем. Поэтому Государственная ипотечная компания реализует строительство многоквартирных домов, в которых будет свыше 70 тысяч квартир по всей стране.

Это программа, не имеющая аналогов в истории Кыргызстана! Наша цель – сделать так, чтобы каждый гражданин Кыргызстана жил достойно, в собственном доме, на своей земле.

Дорогие друзья!

На прошлом форуме мы также говорили о крайне важной задаче – достижении энергетической независимости страны. Энергетический дефицит – это не сегодняшняя проблема, а результат хаотичного управления в прошлые годы.

Хотя ежегодно вводятся в эксплуатацию малые ГЭС и реконструируются крупные, все же мы пока не можем полностью покрыть потребности в электроэнергии.

Особенно в последние годы строятся сотни социальных объектов, крупных зданий, промышленных предприятий, и энергетический сектор не всегда успевает за темпами такого развития.

Однако в ближайшие 2–3 года мы намерены полностью устранить дефицит электроэнергии и даже выйти на экспорт. В ближайшее время будут реализованы крупные проекты в этой сфере.

Если раньше мы получали электроэнергию только от воды, то теперь активно развиваем направления по использованию энергии солнца и ветра.

Уважаемые юноши и девушки!

Моя главная цель – построить Кыргызстан моей мечты: развитое, процветающее, независимое государство, где народ живет в достатке, а сыновья и дочери нашей страны с гордостью несут честь нации!

Однако это не должно быть лишь моей мечтой или целью моей команды. Это должно стать общенародным стремлением, прежде всего – чистым и светлым желанием подрастающего поколения, нашей молодежи! Вы должны осознавать, что для реализации этой мечты необходимы ваш юношеский задор, сила, способная свернуть горы, и неугасимый дух. Как Глава государства, я глубоко верю, что вы внесете достойный вклад в строительство Кыргызстана нашей мечты!

С этой надеждой, как президент, я призываю вас обратить внимание на следующие важные направления.

Во-первых, образование – это всегда приоритетная и основополагающая задача. Поэтому вы не имеете права отставать от его потока ни на минуту.

Сегодня мы прилагаем усилия, чтобы преобразовать систему образования нашей страны в соответствии с требованиями современности. Наша цель – создать условия, чтобы молодёжь была конкурентоспособной на мировом уровне. Именно поэтому особое внимание уделяется поддержке научных исследований в высших учебных заведениях. Требования к проведению исследований в тесной связи с производством ужесточаются.

Вы хорошо знаете, что в рамках проекта «Эл үмүтү» с 2022 года мы содействуем магистрантам в получении образования в ведущих университетах мира. На сегодняшний день за счёт Президентского фонда 55 студентов обучаются и получают соответствующие академические степени в 38 университетах, входящих в число 100 лучших вузов мира, таких как Оксфорд, Кембридж, Гарвард и другие. Государство для этого выделило около 265 миллионов сомов. Это значит, что за каждым сомом стоит будущее Кыргызстана, надежда народа.

Как следует из названия, проект «Эл үмүтү», начатый с большой верой, сегодня начал приносить свои плоды. В настоящее время семь его выпускников работают в нашей стране – в науке, образовании и на государственной службе. Ещё 12 трудоустроились в международные компании, прославляя имя Кыргызстана. Это – наша гордость, лицо нового Кыргызстана!

Кроме того, 22 наших студента, отправленные в 2021 году в Высшее театральное училище имени Щепкина в Москве, успешно завершили обучение и вернулись на Родину. Наши творческие «ласточки» в полном составе были приняты на работу в Ошский национальный драматический театр. Каждому из 22 молодых актёров и актрис было предоставлено жильё в новом современном доме.

Повышение инновационного потенциала молодёжи и внедрение предпринимательских навыков в сферу образования стали одним из приоритетных направлений государственной политики в области науки и образования. В этом направлении кабинет министров реализует инициативы, направленные на поддержку инновационных проектов и стартапов молодых людей. Результаты неплохие. Конкурсы стартап-проектов, проводимые среди вузов, показали, что и у нас в стране есть трудолюбивые, талантливые и изобретательные молодые люди. Их инновационные решения предлагается применять не только в сфере образования, но и в промышленности, сельском хозяйстве, медицине. Конечно, такие изобретения становятся примером для последующих поколений, пробуждая их способности. В этом отношении министерства должны работать непрерывно, а кабинет министров будет всесторонне поддерживать эти начинания.

Кроме того, на прошедшем форуме была выдвинута инициатива по созданию молодёжного объединения. Согласно постановлению кабинета министров создано «Молодёжное движение Кыргызстана», которое уже начало свою деятельность. На сегодняшний день, по статистическим данным, 35% населения страны составляют молодые люди. Это – наша движущая сила, наша огромная надежда! Если эта молодёжь объединится, будет действовать сплочённо и целеустремлённо, то она сможет стать локомотивом развития и процветания Кыргызстана! Поэтому поручаю всем руководителям продолжить поддержку данного движения, открыть и развивать его представительства во всех районах и городах страны.

Во-вторых, национальное единство и согласие. 18 декабря 2024 года мы приняли Концепцию «Улуттук дем – дүйнөлүк бийиктик» («Национальный дух – мировые высоты). Эта концепция – не просто документ, а дорожная карта, показывающая духовное направление развития языка, культуры и единства нашей нации. Словом, она призвана сохранить наши национальные традиции и ценности, опираясь на них, покорять мировые высоты во всех направлениях.

В стремительном потоке глобализации вы, молодёжь, не должны забывать свои корни, утрачивать нравственность, мораль и национальные устои. В соответствии с духом времени мы должны быть особенно внимательны к своему поведению в обществе, в виртуальном пространстве, в социальных сетях, к своим словам и поступкам. Именно в этом отношении огромную роль играют энергия молодёжи, её патриотизм, единство и взаимопонимание. Не забывайте об этом.

В-третьих, «прыжок барса» в экономике Кыргызстана. Как вы знаете, мы приняли Национальную программу развития Кыргызской Республики до 2030 года. В её рамках мы поставили перед собой очень амбициозные цели: индустриализировать страну, производить конкурентоспособную продукцию на экспорт, сделать Кыргызстан транзитной площадкой и логистическим узлом между Китаем, странами ЕАЭС, Центральной и Южной Азии. Кроме того, среди наших приоритетов – развитие сельского хозяйства, туризма и «зелёной» энергетики.

Дорогие друзья, в рамках этой Программы мы планируем к 2030 году довести объём валового внутреннего продукта (ВВП) как минимум до 30 миллиардов долларов США и вывести Кыргызстан в число 30 ведущих стран мира. Я уверен, что мы реализуем эти цели вместе с вами – образованной, энергичной и активной молодёжью.

Четвертое направление – экология, охрана окружающей среды и бережное отношение к нашей удивительной природе.

Вы, молодежь, должны хорошо понимать, что мы не можем жить только в виртуальном мире. Мы все – часть природы. А значит, если не будем относиться к ней бережно, последствия будут тяжелыми. Мы уже видим, как тают ледники, уменьшается количество воды, наступает засуха, растет нехватка пресной и оросительной воды. Экономное использование воды и электроэнергии, защита нашей удивительной природы, передача будущим поколениям чистой окружающей среды и национальных ценностей, связанных с ней, должны глубоко закрепиться в вашем сознании.

Уважаемая молодежь!

В связи с тем, что сегодняшний форум проходит накануне выборов депутатов Жогорку Кенеша, считаю нужным сказать несколько слов. Вам хорошо известно, что прежние политические потрясения и митинги происходили именно из-за выборов. Несправедливость в ходе избирательных процессов, открытый подкуп голосов, организация так называемых «каруселей», игнорирование мнения народа, отсутствие прозрачности – все это раньше было привычным явлением.

Теперь так не будет, мы поставили точку на этом! Все избирательные участки оснащены электронными счетными устройствами, и теперь каждый человек может проголосовать только один раз, это очевидно. Мы тщательно контролируем вопросы подкупа голосов и злоупотребления служебным положением. Созданы все условия для защиты прав каждого избирателя. Со стороны государства сделано все, что необходимо. Теперь избиратели должны сохранить чистоту своей совести и поступить по чести. Нельзя продавать свой голос за ничтожные деньги, а потом жалеть об этом. К сожалению, как говорится, «Кой аксагы менен миң», такие случаи, возможно, будут. Но, молодежь, я прошу вас, ради будущего Кыргызстана не идите по такому пути!

В последние годы мы наблюдаем спад активности молодежи на выборах. Через двадцать дней, 30 ноября, будет избран новый состав Жогорку Кенеша. Участие в выборах – это гражданский долг, ответственность перед Родиной! Уверен, что на этот раз молодежь сделает правильный выбор ради достойного будущего нашей страны, чтобы в парламент пришли честные и заслуженные депутаты. Твердо верю, что вы войдете в историю как поколение, которое само определило свою судьбу и будущее на ближайшие пять лет!

Уважаемые участники форума! Сегодня здание, открытие которого мы проводим и в котором проходит форум, - это не просто арена. Малая арена имени Долона Омурзакова, рассчитанная на 5 тысяч мест, построена в соответствии с международными стандартами и является многофункциональным, универсальным объектом. Здесь можно проводить не только спортивные мероприятия, но и турниры международного уровня, концерты и культурно-массовые события.

Пользуясь случаем, выражаю благодарность мэрии города Бишкека, спонсорам, всем строителям и архитекторам за создание такого современного комплекса.

С сегодняшнего дня арена станет спортивным и культурным центром нашей столицы. Но самое главное, этот объект построен для вас, молодежи! Истинные хозяева этой арены, ее энергия и жизнь – это вы, молодежь!

Уважаемая молодежь!

Никогда не забывайте, что опорой и оплотом кыргызского народа являетесь вы - молодое поколение, народа, который в свое время создавал великие каганаты и державы, имеет богатую многовековую историю и на протяжении тысячелетий с честью проходил через самые трудные испытания.

Именно поэтому я хотел бы особо подчеркнуть, те, кто с большой ответственностью возьмется за развитие и процветание нашей страны, кто станет строителем светлого будущего Кыргызстана, это – молодое поколение.

Я хорошо знаю, что сегодня, чем бы вы ни занимались, каждый из вас стремится внести свой искренний вклад в развитие экономики страны, в рост и процветание народа.

Силой, которая движет нас вперед, являются единство народа, согласие в обществе и созидательная энергия молодежи.

Я твердо верю, что благодаря знаниям, уму, мужеству, энергии и чести нашей молодежи мы непременно построим справедливый, сильный и процветающий новый Кыргызстан - «Кыргызстан моей мечты»!

Поэтому я решил назвать эту новую арену «Жаштык». Пусть арена «Жаштык» принесет всем удачу! Пусть долгие годы служит молодежи!

Пусть молодые патриоты Кыргызстана всегда будут опорой страны!

Пусть арена «Жаштык» станет символом удачи и вдохновения!» - говорится в обращении президента.