На одного кандидата в депутаты ЖК есть уголовное дело, - член ЦИК

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Член ЦИК не стал озвучивать фамилию кандидата.

В отношении одного кандидата в депутаты Жогорку Кенеша есть уголовное дело, но еще нет решения суда, сообщил член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Узарбек Жылкыбаев 10 ноября в эфире «Биринчи радио».



По его словам, этого кандидата зарегистрировали, так как еще нет оправдательного или обвинительного приговора.



Досрочные парламентские выборы назначены на 30 ноября. Страна разделена на 30 многомандатных округов, в Жогорку Кенеш будут избраны по 3 депутата из каждого округа.

Источник: АКИpress

