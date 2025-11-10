Глава кабмина КР встретился с первым заместителем генсека СНГ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Обсудили вопросы, связанные с досрочными выборами депутатов Жогорку Кенеша

Председатель кабинета министров КР Адылбек Касымалиев встретился с первым заместителем генерального секретаря СНГ Игорем Петришенко в «Ынтымак Ордо». Миссия наблюдателей СНГ аккредитована в качестве международных наблюдателей на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша. Игорь Петришенко является главой этой миссии.

Председатель Кабмина заявил, что Кыргызстан пригласил широкое представительство международных наблюдателей, потому что президент КР Садыр Жапаров поставил перед всеми государственными органами четкую задачу – обеспечить свободный, открытый и прозрачный избирательный процесс, исключающий какое-либо вмешательство в ход выборов.

«Особое значение придаем участию международных наблюдателей Миссии СНГ, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, а также наблюдательным миссиям от государств – участников Содружества. Традиционное присутствие Миссии СНГ всегда было для нас символом доверия, партнерства и солидарности», – сказал Адылбек Касымалиев.

Источник: vesti.kg

и



