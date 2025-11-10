Выборы-2025. ЦИК опубликовала контрольный список избирателей

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Актуализация списка избирателей в период выборов проводится ежедневно.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов опубликовала контрольный список избирателей.

Он составлен госучреждением «Кызмат» на основе сведений, содержащихся в Едином государственном реестре населения, и размещен на государственном портале «Тизме».

Отмечается, что актуализация списка избирателей в период выборов проводится ежедневно.

Число граждан, имеющих право голоса, в контрольном списке составляет 4 миллиона 297 тысяч 40 человек, из них мужчин — 2 миллиона 82 тысячи 263, а женщин — 2 миллиона 214 тысяч 777 (или 48,46 и 51,54 процента соответственно).

Контрольные списки избирателей в бумажном виде будут вывешены на 2 тысячах 492 избирательных участках до 10 ноября 2025 года.

ЦИК напоминает, что уточнить себя в списке избирателей можно:

позвонив по коротким номерам 1255 или 119;

на избирательном участке;

на сайте «Тизме»;

отправив sms на короткий номер 119 с указанием своего ПИН — персонального идентификационного номера в паспорте.

Отправка sms и звонки бесплатные.

Досрочные выборы депутатов парламента восьмого созыва состоятся 30 ноября.

Предвыборная агитация начнется сегодня и завершится за сутки до голосования — 29 ноября в 8.00. Заявления о голосовании избирателей вне помещений будут принимать до 28 ноября.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.

