В Кыргызстане стартовала агитация: соцсети заполнились лозунгами и портретами

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Предвыборная гонка завершится 29 ноября в 8.00, после чего наступят сутки информационной тишины.

В Кыргызстане сегодня официально началась предвыборная агитация к досрочным выборам депутатов Жогорку Кенеша. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

Агитационный период продлится 20 дней — с 10 по 29 ноября. По закону он прекращается за сутки до голосования, в день так называемой тишины.

По данным ЦИК, на выборах зарегистрировали 467 кандидатов. Среди них 276 мужчин и 191 женщина. С сегодняшнего дня они вправе проводить встречи, митинги, дебаты, размещать материалы в СМИ и интернете, призывать голосовать за себя или против оппонентов.

Соцсети уже отреагировали: ленты заполнились лозунгами, обещаниями и одинаково отполированными фотографиями. Отличить программы, на первый взгляд, так же не просто, как и визуальный стиль, — почти у всех одинаковый набор «плюсов» и «минусов».

Государственным служащим, религиозным деятелям и иностранцам участвовать в агитации законом запрещено.

