Садыр Жапаров: В Кыргызстане больше нельзя будет купить водительское удостоверение

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Мы приложим все силы, чтобы водительское удостоверение выдавалось только тем, кто полностью прошел обучение.

Президент Садыр Жапаров прокомментировал реформу в сфере подготовки водителей. Он на своей страничке в соцсетях рассказал, почему важно обучать школьников вождению и какой срок обучения предусмотрен для взрослых граждан.



Текст публикации главы государства:



«С распадом Союза никто особо и не сдавал экзамены, удостоверения получали абы как.



Сегодня 90% тех, кто имеет удостоверение, купили его. Это горькая правда. Я могу доказать это на 100%. Сейчас, если остановить на улице большинство водителей и даже не спрашивать их о Правилах дорожного движения, а просто спросить, какой у них мотор, коробка, радиатор, аккумулятор, стартер, они не смогут ответить и показать. Если спросишь, какой мотор, многие покажут радиатор и собьются с толку.



Поэтому давайте думать о будущем поколении уже сейчас. Приведем эту сферу в порядок. Из-за того, что водители не знают правил или не соблюдают их, сегодня много дорожно-транспортных происшествий. Ниже приведу статистику.



С 2014 по 2020 годы число погибших в ДТП составило 6159 человек. С 2021 года по настоящее время — 3818 человек. Почему стало меньше, потому что мы начали принимать меры. Нужно ужесточаться еще больше. Число раненых, пострадавших с 2014 года 121 896 человек. Даже на войне такого не бывает. Можно сказать, что в стране идет тихая война: люди гибнут и получают травмы от дорожных аварий. Мы не только теряем наших граждан, но и вынуждены содержать тех, кто получил травмы и стал инвалидами. Разумеется, все это наносит серьезный ущерб нашему государству.



Поэтому отныне никто не сможет купить водительское удостоверение. Те, кто раньше покупал и будет пойман за нарушение правил, должны будут сдавать экзамены. Что в этом плохого? Те, кто не знает правил или забыл их, снова их выучат. Все ДТП происходят потому, что водят без соблюдения правил, что приводит к человеческим жертвам.



Я спросил у сотрудника, который продавал удостоверения: «Ты продал 100 гражданам удостоверения. Можешь ли дать гарантию, что один из этих 100 завтра не собьет и не убьет кого-то из твоих близких?» — он ответил: «У нас были такие случаи». Один из тех, кто купил удостоверение, переехал сестру брата сотрудника, продавшего удостоверение. Такое тоже случается. Поэтому сотрудник, продающий удостоверение, должен задуматься: а не переедет ли завтра этот парень моего сына или внука?



Мы приложим все силы, чтобы водительское удостоверение выдавалось только тем, кто полностью прошел обучение. В европейских странах некоторые учатся по 2–3 года и с трудом получают удостоверение. И поэтому в Европе число ДТП почти сведено к нулю.



Почему бы нам не добиться того же? Даже если мы начнем сейчас принимать жесткие меры, на это может уйти 50 лет. За 30 лет те, кто покупал удостоверения раньше, состарятся и перестанут водить, и останутся только те, кто получил удостоверение, пройдя полное обучение. И только тогда мы можем свести на нет ДТП. Поэтому граждане должны беспрекословно поддержать наши предпринимаемые меры.



По всей стране в школах будет введен дополнительный курс по правилам дорожного движения. Он разрабатывается специалистами Управления безопасности дорожного движения МВД и Министерством образования. До конца ноября общественности предоставят подробную информацию.



Почему 14 месяцев? Потому что, во-первых, ученики 11–12 классов начинают обучение в сентябре, а усвоение информации зависит от возрастных особенностей — нужен год.



Практические занятия будут проводиться с учетом дождей, зимнего сезона и погодных условий. Ожидается, что будут практические уроки: как ездить на скользкой дороге, на что обращать внимание в темноте, первые действия при поломке автомобиля и т.д.



14 месяцев предусмотрены с учетом того, что те, кто не пройдет экзамены, должны будут подготовиться заново и прийти повторно. Возникает вопрос: обязательно ли обучать всех школьников, неужели нельзя обучить только тех, кто собирается получать водительское удостоверение. Хотим мы этого или нет, все мы участники дорожного движения: кто-то за рулем, кто-то пешеход. Поэтому знание правил дорожного движения для молодежи лишним не будет. Тот, кто не собирается водить, просто не будет сдавать финальные экзамены. Техническая база достаточна.



Автошколы будут во всех регионах республики. Практические часы будут проходить там. Теоретические занятия, как уже сказано, будут проходить в школах. А взрослые, окончившие школу или вуз, будут учиться в автошколах. Для них срок обучения может быть интенсивным и короче.



Отныне коррупции не будет! Забудьте о том, что можно будет купить удостоверение за деньги. Теперь водительские удостоверения будут получать только через знания, труд и добросовестность. Каждый должен добиться этого своими знаниями и неутомимыми усилиями».

Источник: АКИpress

