Садыр Жапаров выступил на саммите «C5+1» в Вашингтоне

Речь президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова на саммите «Центральная Азия - США» (C5+1), который состоялся в Вашингтоне.

«Уважаемый господин Президент Трамп,

Уважаемые коллеги,

Я искренне рад встрече с вами в формате «Центральная Азия - США».

От имени Кыргызской Республики выражаю благодарность Соединённым Штатам Америки и лично Вам за тёплый приём и за инициативу проведения данной встречи.

Кыргызстан высоко ценит многосторонние отношения с США и заинтересован в их дальнейшем укреплении.

За последние десять лет наше взаимодействие в данном формате свидетельствует о возрастающем интересе к расширению сотрудничества между нашими государствами.

Уважаемые коллеги,

В регионе наблюдается положительная динамика экономического роста.

Однако для устойчивого развития крайне важно расширять торговые связи с США и привлекать американские инвестиции.

Для нас приоритетным является развитие финансово-банковского сотрудничества, которое обеспечит банковские расчёты, привлечение инвестиций, реализацию проектов и активизацию торговли между странами Центральной Азии и США.

Наш регион обладает значительными энергетическими ресурсами.

В этой сфере существуют широкие возможности для установления партнёрских отношений с американскими компаниями.

Кыргызская Республика в отношениях с Соединёнными Штатами сосредоточивает внимание на трёх стратегических направлениях.

Первое - гидроэнергетика.

Наш общий гидроэнергетический потенциал превышает 140 миллиардов кВт⋅ч в год, но используется лишь 15% от этого объёма.

Кыргызстан готов предложить выгодные крупные проекты для инвестиций в данной сфере.

Второе направление - транспортные связи.

Как страна, не имеющая выхода к морю, Кыргызстан уделяет особое внимание укреплению межрегиональных связей и строительству современной транспортно-логистической инфраструктуры.

Это создаст условия для расширения торговли и превращения региона в транзитный центр.

Третье направление - развитие информационных технологий и искусственного интеллекта.

Девиз «Живи в Кыргызстане — работай со всем миром» активно продвигается в нашей стране.

Кыргызстан одним из первых в регионе принял «Цифровой кодекс», создав благоприятные правовые условия для развития цифровой экономики и привлечения инвестиций.

Сфера IT и креативная экономика стремительно развиваются.

Исторически Кыргызстан никогда ничего не экспортировал в США.

Однако за последние пять лет экспорт IT-услуг в США вырос в 45 раз. В 2024 году кыргызские IT-специалисты экспортировали услуги в более чем 63 страны мира на сумму 130 миллионов долларов, при этом США заняли первое место по объёму экспорта.

На долю США пришлось 40% всех IT-услуг, включая компании из Кремниевой долины.

Согласно международному индексу Chainalysis, в настоящее время Кыргызстан занимает 19-е место в мире по уровню принятия криптовалют.

В этом контексте Кыргызстан предлагает Соединённым Штатам партнёрство в сфере цифрового регулирования, в том числе в развитии инноваций RegTech (регуляторные технологии).

В частности, кыргызская сторона предлагает создать в Кыргызстане региональный хаб RegTech (RegTech Trust Hub).

Подчёркивая важность расширения торгово-экономических и инвестиционных отношений, Кыргызская Республика проведёт 4–5 февраля 2026 года в Бишкеке вторую встречу бизнесменов в формате B5+1.

Уверен, что данное мероприятие станет отличной возможностью для американского бизнеса расширить сотрудничество в таких сферах, как сельское хозяйство, электронная коммерция, информационные технологии, транспорт и логистика, туризм и банковское дело.

Уважаемые коллеги,

В завершение хочу выразить уверенность, что сегодняшняя встреча придаст новый импульс многоплановому партнёрству между Центральной Азией и США.

Выражаю благодарность Президенту США Дональду Трампу за организацию формата «С5+1».

Благодарю за внимание».