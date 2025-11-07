Госсекретарь поздравил кыргызстанцев с Днями истории и памяти предков

Бишкек, "САЯСАТ.KG". 7 и 8 ноября – Дни истории и памяти предков

Государственный секретарь Марат Иманкулов выступил с обращением по случаю Дней истории и памяти предков, которые ежегодно отмечаются 7–8 ноября.

В своем поздравлении он подчеркнул, что "эти священные даты призваны напомнить о подвигах выдающихся сынов и дочерей кыргызского народа, укрепивших государственность и независимость страны".

"7 и 8 ноября – Дни истории и памяти предков. Это священные даты, призванные обновить нашу историческую память, почтить подвиг великих наследников национального духа и выразить благодарность тем, кто своим мужеством и самоотверженностью укреплял государственность кыргызского народа", – отметил Иманкулов.

Государственный секретарь подчеркнул, что кыргызский народ, прошедший через суровые испытания, сумел сохранить свою самобытность, стойкость характера и преданность идеалам. Сегодня, отметил он, Кыргызстан уверенно идет по пути развития как независимое и равноправное государство.

Иманкулов также напомнил о трагических страницах истории, связанных с репрессиями, и почтил память выдающихся деятелей, ставших жертвами тоталитарного режима и похороненных в мемориальном комплексе "Ата-Бейит". Среди них – Абдыкадыр Орозбеков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкерим Сыдыков, Ишенаалы Арабаев, Иманаалы Айдарбеков.

"Они поставили судьбу нации выше собственной, посвятили жизнь служению Родине и стали отцами-основателями современной кыргызской государственности. Помнить их – значит укреплять национальное самосознание и осознавать ответственность перед государственностью", – подчеркнул он.

Госсекретарь отметил, что Дни истории и памяти предков должны служить укреплению национального единства, воспитанию патриотизма и восстановлению исторической справедливости. Он призвал изучать нераскрытые страницы истории, увековечивать память народных героев и передавать их идеалы новым поколениям.

"Обращение к истории – это не сожаление о прошлом, а источник силы и уверенности в будущем", – заключил Марат Иманкулов.

