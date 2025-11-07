Президент Кыргызстана принял участие в саммите «ЦА - США» в Вашингтоне

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Говоря о кыргызско-американских отношениях, глава государства обозначил приоритетные направления сотрудничества

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сделал заявление для прессы перед началом саммита «Центральная Азия - США» (С5+1) в г. Вашингтоне.

В своей речи Садыр Жапаров выразил признательность президенту Дональду Трампу за теплый прием и возможность обсудить широкий спектр двусторонних, региональных и международных вопросов, подчеркнув, что Кыргызстан высоко ценит Соединенные Штаты Америки как важного внешнеполитического партнера.

Говоря о кыргызско-американских отношениях, глава государства обозначил приоритетные направления сотрудничества:

экономика, инвестиции и туризм;

гидроэнергетика;

цифровая экономика, искусственный интеллект и IT-сфера;

обеспечение безопасности и устойчивого развития.

В этом контексте Садыр Жапаров подчеркнул, что кыргызская сторона высоко оценивает значительный вклад Дональда Трампа в укрепление глобальной стабильности и урегулирование конфликтов по всему миру.

«Со своей стороны отмечу, что, вступив в должность президента, я поставил перед собой одну из важнейших задач - урегулировать вопросы государственной границы с нашими соседями в духе добрососедства», - сказал Садыр Жапаров.

Он с удовлетворением отметил, что вместе с коллегами эта задача была успешно реализована и, что самое главное, мирным путем.

«В результате этого роль Центральной Азии в мировой политике значительно возросла, и интерес крупных держав к укреплению сотрудничества с регионом продолжает расти», - сказал Глава государства и подчеркнул, что формат C5+1 стал важной площадкой для развития политического диалога.

Президент Садыр Жапаров также выразил уверенность, что совместные усилия принесут конкретные результаты и будут способствовать взаимной выгоде стран Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки.

Говоря о сотрудничестве с Центрально-азиатскими странами, Дональд Трамп подчеркнул большую значимость региона, который соединил Восток и Запад.

Президент США Дональд Трамп также обозначил укрепление экономической безопасности и расширение цепочки поставок, как один из ключевых пунктов взаимодействия стран Центральной Азии с Соединенными Штатами Америки.