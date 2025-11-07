Садыр Жапаров провел встречу с сенаторами Конгресса США в Вашингтоне

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В ходе встречи обсуждены вопросы политического и межпарламентского сотрудничества

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 6 ноября, в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки провел встречу с главой комитета Сената по международным отношениям Джеймсом Ришом и сенаторами Конгресса США в Вашингтоне.

В ходе встречи обсуждены вопросы политического и межпарламентского сотрудничества, а также взаимодействие стран в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан высоко ценит Соединенные Штаты Америки как важного внешнеполитического партнера и заинтересован в дальнейшем развитии дружественных отношений и конструктивного сотрудничества.

В этом контексте он выразил уверенность, что продвижение межпарламентских связей внесет свой вклад в укрепление этого партнерства.

Глава государства также акцентировал внимание на том, что межпарламентское взаимодействие способствует укреплению политического диалога и открывает возможности для обмена опытом в сфере законотворчества.

Говоря о торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве, Садыр Жапаров отметил широкие возможности для наращивания взаимодействия в этих сферах. Он также обозначил готовность Кыргызстана к сотрудничеству с инвесторами из США, особо подчеркивая созданные благоприятные условия для их деятельности в Кыргызстане.

В свою очередь глава комитета Сената по международным отношениям Джеймс Риш отметил, что в том числе через политический диалог и межпарламентское взаимодействие, информацию проще и эффективнее доводить до представителей деловых кругов.

Сенаторы также подчеркнули успешный опыт Кыргызстана в урегулировании пограничных вопросов с соседними государствами.

В завершение встречи они выразили готовность к укреплению партнерских отношений и подтвердили стремление развивать конструктивное сотрудничество с Кыргызстаном.