В Кыргызстане 10 населенным пунктам предлагают придать статус айыла

Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете министров вынесло на общественное обсуждение проект закона «Об отнесении некоторых населенных пунктов Баткенской, Ошской и Таласской областей Кыргызской Республики к категории айыла».



Cтатус айыла предлагается присвоить 10 населенным пунктам в трех областях республики:



- Баткенская область: Бакай айылного аймака Ак-Сай, Алты-Адыр айылного аймака Кара-Бак, Орто-Сай айылного аймака Самаркандек Баткенского района;



- Ошская область: Алымбек Датка айылного аймака Джаны-Алай Алайского района, Ак-Босого, Биримдик, Достук, Жаштык и Ынтымак айылного аймака Тоо-Моюн Араванского района;



- Таласская область: Балыкчы айылного аймака Кара-Буура Айтматовского района.



Как говорится в справке-обосновании, действующим законодательством к категории айыла могут быть отнесены населенные пункты с численностью не менее 50 человек, из которых работники сельскохозяйственного производства и члены их семей составляют не менее половины населения.



Присвоение статуса айыла повысит статус населенных пунктов — они станут отдельными территориальными единицами в составе соответствующих айылных аймаков. Это позволит местному сообществу самостоятельно решать вопросы местного значения и повысит ответственность жителей. Кроме того, жители получат возможность прописаться в данном айыле.



Решения об отнесении к категории айыла были приняты на сходах жителей указанных населенных пунктов и одобрены местными кенешами, районными государственными администрациями и полномочными представителями президента в трех областях. 5 сентября 2025 года вопрос рассмотрела и одобрила межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов административно-территориального устройства и географических названий при Кабинете министров.



Проект закона будет направлен на согласование в заинтересованные государственные органы и Союз местного самоуправления Кыргызстана.

Источник: АКИpress

