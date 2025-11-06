ЦИК зарегистрировала 383 кандидата в депутаты Жогорку Кенеша - список

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Зарегистрированным кандидатам будут выданы удостоверения установленного образца.
Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики приняла решение о регистрации выдвинувшихся кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по многомандатным избирательным округам.
Как рассказал агентству «Кабар» член ЦИК Абдыжапар Бекматов, на 5 ноября было зарегистрировано 383 кандидата в депутаты. «Сегодня также проводилась регистрация кандидатов и на официальном сайте Центризбиркома также будут выставлены еще новые кандидаты», - отметил он.
Так, по многомандатным избирательным округам зарегистрированы следующие кандидаты в ЖК:
— Ибраимова Малика Багдатовна — кандидат по многомандатному избирательному округу №20;
— Ибраев Саматбек Кулукеевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №28;
— Саипов Айбек Сатыбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №13;
— Кайыпов Сулайман Турдуевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №12;
— Аматов Жаныбек Женишбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №3;
— Узакова Аида Орозалиевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №22;
— Сайдимаров Чындыкбек Сейдакматович — кандидат по многомандатному избирательному округу №2;
— Кульмамбетова Алтынай Болотовна — кандидат по многомандатному избирательному округу №24;
— Салимбеков Кенжебек Салимбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №1;
— Абжапарова Уултай Амалбековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №9;
— Мурсалиев Акылбек Рыскельдиевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №26;
— Баатыркулов Зайнал Ахматович — кандидат по многомандатному избирательному округу №8;
— Омурзаков Алымбек Замирбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №6;
— Оморова Айнур Самыйбековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №28;
— Чомоев Бакыт Муратбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №18;
— Ураимов Алихан Ураимович — кандидат по многомандатному избирательному округу №1;
— Мамыралиев Бектемир Кудайбердиевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №15;
— Мыктыбекова Айдана Мыктыбековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №30;
— Капалов Адылбек Эшимбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №16;
— Мамаджанова Мунара Мамаджановна — кандидат по многомандатному избирательному округу №18;
— Бердимуратова Гульжан Калпакбаевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №14;
— Кубатова Кульира Идрисовна — кандидат по многомандатному избирательному округу №19;
— Жумалиева Жылдызкан Зайнидиновна — кандидат по многомандатному избирательному округу №25;
— Осмонбетова Венера Кубанычбековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №22;
— Камчибекова Нуржамал Матисаковна — кандидат по многомандатному избирательному округу №11;
— Кенжебаев Нурланбек Исраилжанович — кандидат по многомандатному избирательному округу №13;
— Арзибаев Бекболот Осконбаевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №6;
— Ташматов Сапар Планович — кандидат по многомандатному избирательному округу №20;
— Жунусбеков Төрөкан Бейшенбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №25;
— Баргибаева Жипаргул Мухтаровна — кандидат по многомандатному избирательному округу №5;
— Абсалиев Ахматали Садырбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №22;
— Дубанбаева Анар Сартбаевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №27;
— Абиров Жаныбек Болотбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №21;
— Толонов Данияр Эрмекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №9.
— Жанузакова Кыял Байышевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №17;
— Акыл уулу Актилек — кандидат по многомандатному избирательному округу №7;
— Маматов Бакытбек Самаганович — кандидат по многомандатному избирательному округу №12;
— Куленбеков Ырысбек Кырманчиевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №30;
— Саипбаев Нурланбек Жаныбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №9;
— Айтибаев Курбанбек Гайыпбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №5;
— Эргешов Бекмурза Аскарбаевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №6;
— Исабекова Гулзат Жумабаевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №19;
— Курбаналиев Жаныбек Масабирович — кандидат по многомандатному избирательному округу №13;
— Жунушалиева Мээрим Кубанычбековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №28;
— Матисаков Бешболуш Жоробаевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №8;
— Куламбаев Ниязбек Бекжанович — кандидат по многомандатному избирательному округу №19;
— Тазабекова Гүлшат Алпамышовна — кандидат по многомандатному избирательному округу №21;
— Бердикулова Эльмира Маматеминовна — кандидат по многомандатному избирательному округу №5;
— Тойгонбаев Максатбек Маматжанович — кандидат по многомандатному избирательному округу №3;
— Маматалиева Мунара Даниярбековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №13;
— Эсенбаев Манарбек Байтокович — кандидат по многомандатному избирательному округу №4;
— Турдубаева Гульмира Мамаевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №9;
— Киргизова Раиса Ашиновна — кандидат по многомандатному избирательному округу №8;
— Чыныбаева Айжан Адамкалиевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №17.
— Джеенбаева Гулуипа Арстанбековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №7;
— Сыдыгалиев Нурмухамед Ашымбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №26;
— Жумаева Динара Нуркамиловна — кандидат по многомандатному избирательному округу №8;
— Алымбаева Эльнура Сталиковна — кандидат по многомандатному избирательному округу №27;
— Айтимбетова Айсулуу Курманбаевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №26;
— Иманов Акан Эрикович — кандидат по многомандатному избирательному округу №25;
— Тентишев Бакыт Эркинович — кандидат по многомандатному избирательному округу №25;
— Абдыгулова Асель Мисировна — кандидат по многомандатному избирательному округу №20;
— Кадыралиева Ыргал Кармышаковна — кандидат по многомандатному избирательному округу №9;
— Өнөрбаева Рахия Райымбековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №15;
— Аттокуров Азрет Али Акылбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №10;
— Касаналиева Жылдыз Остемировна — кандидат по многомандатному избирательному округу №17;
— Абдылас Жаркын — кандидат по многомандатному избирательному округу №26;
— Бараканов Руслан Төлөмүшович — кандидат по многомандатному избирательному округу №28;
— Тагаев Мирлан Конурович — кандидат по многомандатному избирательному округу №1;
— Тыналиев Айжигит Казакбаевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №29;
— Курманалиева Гульназ Шаршеналиевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №26;
— Курманалиева Койсун Аблабековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №17;
— Исатбек кызы Аида — кандидат по многомандатному избирательному округу №23;
— Айдаров Манас Мусадинович — кандидат по многомандатному избирательному округу №18;
— Чомоева Нургул Жаныбековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №21;
— Төлөмүшов Бегали Пирмаматович — кандидат по многомандатному избирательному округу №2;
— Байтемирова Гуляим Кудайбердиевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №20;
— Тоотаев Улукмырза Абдилашимович — кандидат по многомандатному избирательному округу №21;
— Алыбаева Жаңыл Ишенбековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №20;
— Салымбеков Жумабек Мамытбаевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №24;
— Исмаилов Арафат Сайдахматович — кандидат по многомандатному избирательному округу №24;
— Шарапова Жибек Закировна — кандидат по многомандатному избирательному округу №24;
— Сейтказиева Эркеайым Алымовна — кандидат по многомандатному избирательному округу №25;
— Абдибаева Айсаракан Нышановна — кандидат по многомандатному избирательному округу №15;
— Айтиев Темирлан Тынычбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №20;
— Абдыкалыкова Гулбара Кадырбековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №27.
-Онгоев Нурлан Асылбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №28;
-Карашев Аалы Азимович — кандидат по многомандатному избирательному округу №10;
-Жайлообаев Айбек Токтогонович — кандидат по многомандатному избирательному округу №30;
-Тердикбаев Эрлис Джекшенович — кандидат по многомандатному избирательному округу №25;
-Жеенбекова Чолпон Абдылдаевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №7;
-Омошев Эрмекбай Алянович — кандидат по многомандатному избирательному округу №12;
-Рысбаев Равшанбек Рысбаевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №3;
-Жолдошбеков Эралы Жолдошбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №28;
-Эрбаев Алишер Ташбаевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №15;
-Кенжебаев Аманкан Батырбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №19;
-Муратбеков Табылды Муратбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №27;
-Сатывалдыева Гулнура Ганыбаевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №6;
-Исаев Абдикасыт Абдулакимович — кандидат по многомандатному избирательному округу №1;
-Ахмедов Канатбек Абдурашидович — кандидат по многомандатному избирательному округу №1;
-Ахматова Сюита Камалидиновна — кандидат по многомандатному избирательному округу №2;
-Рахман Медер — кандидат по многомандатному избирательному округу №12;
- Карыпбеков Илим Майрамбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №23;
-Шаршеев Искендер Шеримбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №23;
-Ибраев Талантбек Жекшенович — кандидат по многомандатному избирательному округу №29;
-Тиллебаев Темирбек Кыргызбаевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №12;
-Эсенбай уулу Талантбек — кандидат по многомандатному избирательному округу №10;
- Омонова Гульчехра Таабалдиевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №21;
-Ташиев Шаирбек Кыдыршаевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №11;
-Ахмедова Айгуль Абдилхаевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №5;
-Толубаева Нураида Нуржакыповна — кандидат по многомандатному избирательному округу №14;
-Дороев Азамат Кубанычбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №28;
-Сариев Улан Алмасбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №19;
-Конгантиев Куванычбек Камбаралыевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №21;
-Султанов Токтосун Султанович — кандидат по многомандатному избирательному округу №23;
-Бапаева Гульсана Жунусовна — кандидат по многомандатному избирательному округу №21.
-Рустамбек уулу Советбек — кандидат по многомандатному избирательному округу №4;
-Бакиров Артур Жылдызбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №10;
-Баяманов Эркинбек Мусалиевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №19;
-Есеналиев Чынгызбек Ырысбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №19;
-Рыскулбек уулу Нурмат — кандидат по многомандатному избирательному округу №17;
-Дыйканбаев Болотбек Жусупович — кандидат по многомандатному избирательному округу №10;
-Асылбаева Гюльшат Кадыровна — кандидат по многомандатному избирательному округу №19;
-Дуйшенбиев Райимберди Сейдакматович — кандидат по многомандатному избирательному округу №14;
-Исаматова Айзат Тыныбековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №27;
-Кантороев Кубанычбек Абылтаевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №9;
-Субанов Айбек Манасбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №26;
-Болгонбаев Азамат Таалайбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №20;
-Жусупов Аширбай Бапович — кандидат по многомандатному избирательному округу №1;
-Таштанбеков Акбокон Дукенович — кандидат по многомандатному избирательному округу №25;
-Намазалиев Алтынбек Абдисаламович — кандидат по многомандатному избирательному округу №20;
-Кулбаева Зулайка Эшматовна — кандидат по многомандатному избирательному округу №15;
-Торобекова Нуржамал Турсуналиевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №8;
-Бахшалиев Хансывар Рустамович — кандидат по многомандатному избирательному округу №22;
-Жапарова Жеңишгүл Молдокеримовна — кандидат по многомандатному избирательному округу №14;
-Аманбаев Бактыбек Абдилашимович — кандидат по многомандатному избирательному округу №19;
-Эдилбеков Чолпонбек — кандидат по многомандатному избирательному округу №29;
-Макамбаев Сталбек Абибиллаевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №7;
-Озбекова Женишгүл Авазовна — кандидат по многомандатному избирательному округу №27;
-Акунова Лира — кандидат по многомандатному избирательному округу №22;
-Амиралиев Шабданбек Камалидинович — кандидат по многомандатному избирательному округу №4;
-Ашимова Динара Ашимовна — кандидат по многомандатному избирательному округу №8;
-Жороева Элнура Сабиржановна — кандидат по многомандатному избирательному округу №6;
-Асанбеков Жаныбек Асанбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №25;
-Курманбекова Бермет Курманбековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №20;
-Шабданбаев Канат Кенешович — кандидат по многомандатному избирательному округу №27;
-Найзабекова Нуржан Байтемировна — кандидат по многомандатному избирательному округу №19;
-Жээнбекова Гулназ Камытовна — кандидат по многомандатному избирательному округу №13;
-Никитенко Наталья Владимировна — кандидат по многомандатному избирательному округу №25;
-Токторов Мырзабек Сарыевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №8;
-Кулмамбетов Бакытбек Чолпонбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №25;
-Надирбеков Айтбай Эргешович — кандидат по многомандатному избирательному округу №2;
-Дуванаева Гулнара Качыбековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №3;
-Исаева Гулназ Назарбаевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №5;
-Исеналиев Эркинбек Аскеевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №26;
-Алымбеков Искендер Кенешбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №27;
-Талипов Чынгыз Базарбаевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №9;
-Омурзаков Суйунбек Абдылдаевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №10;
-Ашимбаев Сабыркул Абасович — кандидат по многомандатному избирательному округу №30;
-Асекова Гулмира Асанкуловна — кандидат по многомандатному избирательному округу №20;
-Сыйдалиева Мээрим Төрөбековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №16.
-Кыдыралиев Умбеталы Токторалиевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №23;
-Ханджеза Карим Лемзарович — кандидат по многомандатному избирательному округу №18;
-Азыгалиев Нурланбек Асанбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №17;
-Эгенбердиева Жылдыз Абдылдаевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №9;
-Исаев Акжол Апсаматович — кандидат по многомандатному избирательному округу №26;
-Жаанбаев Уланбек Коргонбаевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №4;
-Абдрахманов Сагынбек Уметалиевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №22;
-Койчуманова Нуркан Кадыровна — кандидат по многомандатному избирательному округу №12;
-Кайыпов Эржан Сулайманович — кандидат по многомандатному избирательному округу №24;
-Разиков Аброр Джононович — кандидат по многомандатному избирательному округу №20;
-Шерикулова Минара Анарбековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №25;
-Саккараев Медербек Джаманкулович — кандидат по многомандатному избирательному округу №26;
-Солтонбекова Ализа Карыпбековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №25;
-Исаева Майрамкуль Тургунбековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №24;
-Сутуева Гүласыл Буркановна — кандидат по многомандатному избирательному округу №8;
-Сулайманов Эльдар Нурланович — кандидат по многомандатному избирательному округу №5;
-Абдыкадыров Адылбек Бейшембаевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №30;
-Эгембердиев Абдылдабек Жолдошалиевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №19;
-Астаркулов Улан Болотбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №19;
-Сартпаев Эдик Омурзакович — кандидат по многомандатному избирательному округу №18;
-Зулушев Курманкул Токторалиевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №10;
-Тургунбек уулу Нурланбек — кандидат по многомандатному избирательному округу №15;
-Мухидинов Оятулло Нуралиевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №20.
-Салямова Венера Хамзаевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №11;
-Тайгараева Эдита Каныбековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №19;
-Ганыев Каныбек Токтоматович — кандидат по многомандатному избирательному округу №2;
-Султанкулова Алтынай Эркинбековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №18;
-Султанова Роза Ажимаматовна — кандидат по многомандатному избирательному округу №12;
-Молдобекова Гулкан Сакиновна — кандидат по многомандатному избирательному округу №27;
-Халилова Гульназ Мажитовна — кандидат по многомандатному избирательному округу №24;
-Молдалиев Сатыбек Калилович — кандидат по многомандатному избирательному округу №23;
-Мирзабеков Алдаяр Токторбаевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №20;
-Алканова Элнура Сайдиракмановна — кандидат по многомандатному избирательному округу №25;
-Аттокурова Гульмира Нишанбаевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №7;
-Маткалыков Асилбек Жоробаевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №3;
-Чалова Гүлбарчын Толонбаевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №7;
-Молдобаев Бактыбек Садырович — кандидат по многомандатному избирательному округу №25;
-Асакеев Ринат Сапарбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №27;
-Абдымамбетова Мунара Байсымаковна — кандидат по многомандатному избирательному округу №28;
-Сыдыгалиев Нурбек Омурбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №29;
-Нарматова Надира Азимовна — кандидат по многомандатному избирательному округу №4;
-Акимжанова Рысгүл Абдыманаповна — кандидат по многомандатному избирательному округу №19.
-Султанова Олмаскан Абдыкапаровна — кандидат по многомандатному избирательному округу №13;
-Жалилова Гульназ Тажибаевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №12;
-Нурдинов Бейшеналы — кандидат по многомандатному избирательному округу №30;
-Сатынбаев Динмухамбет Доктурбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №21;
-Абдивалиев Артыкбай Турабидинович — кандидат по многомандатному избирательному округу №4;
-Сарыбашов Таалайбек Насирбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №8;
-Калмаматова Элиза Бакалбаевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №8;
-Эшбаева Миргүл Алманбетовна — кандидат по многомандатному избирательному округу №15;
-Мавлянова Махабат Эргешовна — кандидат по многомандатному избирательному округу №3;
-Зулпуев Саидбек Мейраждинович — кандидат по многомандатному избирательному округу №3;
-Намазова Бурул Тилековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №27;
-Кенжеева Эльмира Жусупбековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №19;
-Жеенчороев Мирлан Канатбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №21;
-Ашымбаева Токтобүбү Абасовна — кандидат по многомандатному избирательному округу №20;
-Тогузакова Айжан Абдиганыевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №6;
-Абдипатта уулу Жумабек — кандидат по многомандатному избирательному округу №2;
-Мамырова Бөдөш Аманбаевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №8.
-Орозбаев Мирлан Кубатбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №24;
-Алтыбаева Айнуру Тойчиевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №5;
-Нурмухамедов Эрназар Муратбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №17;
-Жумаканов Мустафа Бейшебаевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №30;
-Манамкулов Дастан Майрамбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №17;
-Самаков Кубанычбек Карганбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №30;
-Джумабеков Дастанбек Артисбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №16;
-Жумаев Байыш Эркебаевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №9;
-Мурзажигит кызы Зарема — кандидат по многомандатному избирательному округу №5;
-Ормонова Авазкан Чынбердиевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №7;
-Турсунбаев Азизбек Атакозуевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №15;
-Эрматов Нурдин Манапович — кандидат по многомандатному избирательному округу №12;
-Эсенаманова Чолпон Замирбековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №17;
-Джаилов Таалайбек Карыпович — кандидат по многомандатному избирательному округу №27;
-Илязбаев Нурбек Илязбаевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №4;
-Исираилов Азамат Алмазбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №5;
-Эсенкулов Арно Толобекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №14;
-Бердиев Аккулу Тагаевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №8;
-Кемелов Акыл Канатбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №28;
-Нышанов Сайдулла Канболотович — кандидат по многомандатному избирательному округу №13;
-Мамытканова Тамара Акимжановна — кандидат по многомандатному избирательному округу №14;
-Кылычбаев Алтынбек Таирович — кандидат по многомандатному избирательному округу №11.
-Усенова Эльмира Валентиновна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 28;
-Кермалиев Таалайбек Женишович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 20;
-Аскарова Айнура Алмасбековна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 26;
-Шамаев Акылбек Арапбаевич – кандидат по многомандатному избирательному округу № 3;
-Юсупов Замир Байышович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 7;
-Аманова Санталат Абдылдаевна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 6;
-Мадумаров Акрам Камбаралиевич – кандидат по многомандатному избирательному округу № 3;
-Самыйкожо Мирлан – кандидат по многомандатному избирательному округу № 30;
-Сагынаев Болот Турусбекович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 28;
-Кудайбердиев Алтынбек Мусажанович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 6;
-Мондурбаева Ырысбүбү Муканбетовна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 30;
Чотонов Медер Осконбекович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 16;
-Джумабекова Акылсайра Кадыралиевна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 27;
-Курманалиева Жылдыз Кочкоралиевна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 12;
-Нурбаева Гульназ Абдулатиповна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 13;
-Толтоев Эрнис Мукашбекович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 9;
-Исаева Джамиля Кубанычбековна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 26;
-Матосмонова Дамира Джамалдиновна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 3;
-Карабаева Канымбу Исираиловна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 25;
-Нариманов Тургунбек Нариманович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 15;
-Борбиев Болотбек Ибраимович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 14.
- Усеинова Нургуль Эмилькановна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 19;
- Абсаттаров Азамат Асаттулаевич – кандидат по многомандатному избирательному округу № 2;
- Аманова Бурун Кушбековна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 2;
- Ормонов Улугбек Зулпукарович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 10;
- Садыков Абдисатар Сайталыевич – кандидат по многомандатному избирательному округу № 2;
- Карыбек уулу Улукбек – кандидат по многомандатному избирательному округу № 24.
-Узакбаев Улукбек Камчибекович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 17;
-Мураталиев Марат Молдонович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 16;
-Сулайманов Кундузбек Кошалиевич – кандидат по многомандатному избирательному округу № 14;
-Бердибеков Бекмурза Абдулазизович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 3;
-Акаев Жанарбек Кубанычович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 8;
-Бообеков Бахтияр Таласович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 17;
-Нышанов Джайлообай Данибаевич – кандидат по многомандатному избирательному округу № 15;
-Куручбеков Аскарбек Бактыбекович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 29;
-Энназаров Санжарбек Арзыкулович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 12;
-Кадырбек кызы Нуркыз – кандидат по многомандатному избирательному округу № 10;
-Калбердиева Мавлюда Калмаматовна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 11;
-Раимбачаева Винера Калыбековна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 19;
-Досалиев Эльмир Акуналыевич – кандидат по многомандатному избирательному округу № 22;
-Дуулатова Сайрагүл Садыковна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 1.
- Мамадумаров Ахмеджан – кандидат по многомандатному избирательному округу № 4;
- Садырбаева Жылдыз Эсенбековна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 21;
- Каландаров Зарипбек Кабылбаевич – кандидат по многомандатному избирательному округу № 1;
- Токторов Бактыяр Абдинабиевич – кандидат по многомандатному избирательному округу № 1;
- Ибрагимов Болот Адылбекович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 22;
- Исмаилов Муратбек Кубанычбекович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 28;
- Биймырсаева Дамира Байтерековна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 18;
- Султанбекова Чолпон Аалыевна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 2;
- Калдарова Гульнара Калдаровна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 6;
- Алиев Медербек Кубанычевич – кандидат по многомандатному избирательному округу № 19;
- Бакасов Улан Болотбекович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 30;
- Давлянов Дамирбек Тайырбекович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 23;
- Айдарбеков Чингиз Азаматович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 21;
- Акматов Сталбек Темирбекович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 19;
- Масабиров Талайбек Айтмаматович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 12;
- Абитов Жеңишбек Эсеналиевич – кандидат по многомандатному избирательному округу № 9;
- Чойбеков Бактыбек Каныбекович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 17;
- Баатырова Гульнара Маришовна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 10;
- Хасанов Канат Зерликович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 23;
- Эркебаев Шүкүрбек Мамазакирович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 10;
- Примов Улан Бердибаевич – кандидат по многомандатному избирательному округу №8.
- Кожокулова Гуля Акматуловна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 22;
- Бейшеналиев Алымкадыр Савирдинович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 26;
- Оскомбаев Азат Кубанычбекович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 18;
- Кубанычбеков Илимбек Кубанычбекович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 7;
- Кайрылбекова Медина Кайрылбековна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 16;
- Ибраимова Аселя Раимбековна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 19;
- Жумабекова Турдукан Абдыкарыевна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 14;
- Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 23;
- Чолпонбай уулу Бекмырза – кандидат по многомандатному избирательному округу № 12.
- Мадмарова Эльнара Абдувалиевна - кандидат по многомандатному избирательному округу № 4;
- Мусаев Бактияр Назарович - кандидат по многомандатному избирательному округу № 3;
- Ибраймакунов Данияр Омурбекович - кандидат по многомандатному избирательному округу № 24;
- Алимбеков Нурбек Каарыевич - кандидат по многомандатному избирательному округу № 6;
- Джураева Чинара Муратовна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 13;
- Ажибаев Чынгыз Ильяскожоевич – кандидат по многомандатному избирательному округу № 1;
- Сатиева Гулжан Эркинбековна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 18;
- Осмонов Мирбек Лисбекович - кандидат по многомандатному избирательному округу № 19;
- Маматалиев Марлен Абдырахманович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 23.
- Алымбеков Максат Джумакадырович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 20;
- Лурова Лейла Хияновна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 18;
- Мамытов Талант Турдумаматович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 13;
- Иманбек кызы Бактыгүл – кандидат по многомандатному избирательному округу № 22;
- Түлөбаев Балбак Зарлыкович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 28;
- Жороев Исманали Эгембердиевич – кандидат по многомандатному избирательному округу № 1;
- Шабазов Бахридин Валиевич – кандидат по многомандатному избирательному округу № 25;
- Абдыкадыров Эмилбек Мырзакулович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 22;
- Малиев Арсланбек Касымакунович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 28;
- Асанкулова Алтынай Джолучуевна - кандидат по многомандатному избирательному округу № 27;
- Атажанов Ырысбек Ысламович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 2;
- Эргешов Казыбек Кочкорович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 24;
- Керимбаев Мураталы Топчубаевич – кандидат по многомандатному избирательному округу № 15;
- Култаева Гулшаркан Оконовна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 14;
- Сыдыков Бактыбек Усенович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 13;
- Карабекова Кызжибек Советовна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 12;
- Абдыкаров Тойгонбай Жоробаевич – кандидат по многомандатному избирательному округу № 12;
- Белеков Адилет Чолпонбекович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 29;
- Умаров Адыл Умарович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 15;
- Жакышов Русланбек Шергазиевич – кандидат по многомандатному избирательному округу № 16;
- Кокулов Эрулан Калчороевич – кандидат по многомандатному избирательному округу № 28;
- Козуев Алишер Абибиллаевич – кандидат по многомандатному избирательному округу № 7;
- Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевич – кандидат по многомандатному избирательному округу № 27;
- Айдарова Айгүл Абдисаламовна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 1;
- Алтынбеков Айбек – кандидат по многомандатному избирательному округу № 13;
- Чекилов Ринат Эркинбекович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 23;
- Расул кызы Миргүл – кандидат по многомандатному избирательному округу № 16;
- Чалов Ильяз Алмазович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 23.
- Мамасадыков Замирбек Дуйшалиевич - кандидат по многомандатному избирательному округу № 14;
- Акимбаева Гульнара Орозбековна - кандидат по многомандатному избирательному округу № 24;
- Сабырбекова Ырыс Сабырбековна - кандидат по многомандатному избирательному округу № 17;
- Матраимов Бакытбек Турдалиевич - кандидат по многомандатному избирательному округу № 3;
- Атамбаев Сеидбек Алмазбекович - кандидат по многомандатному избирательному округу № 20;
- Жунушбаева Рахат Мырзабековна - кандидат по многомандатному избирательному округу № 28;
- Маматалиева Багдадгул Меликозиевна - кандидат по многомандатному избирательному округу № 5;
- Шалтакова Гулбу Чаловна - кандидат по многомандатному избирательному округу № 10;
- Джолдошова Жылдызкан Айтибаевна - кандидат по многомандатному избирательному округу № 8;
- Семетей кызы Айзирек - кандидат по многомандатному избирательному округу № 8.
- Бекешев Дастан Далабайевич - кандидат по многомандатному избирательному округу № 22;
- Алимжанова Нилуфар Якубжановна - кандидат по многомандатному избирательному округу № 4;
- Набиева Асель Бурхановна - кандидат по многомандатному избирательному округу № 1;
- Темирбаева Миргул Омурзаковна - кандидат по многомандатному избирательному округу № 1;
- Калпаев Бактыяр Алиевич - кандидат по многомандатному избирательному округу № 2;
- Кожомкулов Фархат Айбекович - кандидат по многомандатному избирательному округу № 26;
- Бийбосунов Эркин Куватбекович - кандидат по многомандатному избирательному округу № 18;
- Абакиров Эльдар Курманбекович - кандидат по многомандатному избирательному округу № 26;
- Утурбаева Мариякан Төлөгөновна - кандидат по многомандатному избирательному округу № 14;
- Таалайбек кызы Жылдыз - кандидат по многомандатному избирательному округу № 30;
- Талиева Камила Абдыразаковна - кандидат по многомандатному избирательному округу № 1.
Рабочая группа по приему и проверке избирательных документов, представленных кандидатами и политическими партиями, установила, что избирательные документы указанных кандидатов соответствуют требованиям законодательства, предъявляемым к кандидатам в депутаты Жогорку Кенеша, и рекомендовала их к регистрации.
Зарегистрированным кандидатам будут выданы удостоверения установленного образца.
Источник: Кабар