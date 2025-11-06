ЦИК зарегистрировала 383 кандидата в депутаты Жогорку Кенеша - список

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Зарегистрированным кандидатам будут выданы удостоверения установленного образца.

Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики приняла решение о регистрации выдвинувшихся кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по многомандатным избирательным округам.

Как рассказал агентству «Кабар» член ЦИК Абдыжапар Бекматов, на 5 ноября было зарегистрировано 383 кандидата в депутаты. «Сегодня также проводилась регистрация кандидатов и на официальном сайте Центризбиркома также будут выставлены еще новые кандидаты», - отметил он.

Так, по многомандатным избирательным округам зарегистрированы следующие кандидаты в ЖК:

— Ибраимова Малика Багдатовна — кандидат по многомандатному избирательному округу №20;

— Ибраев Саматбек Кулукеевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №28;

— Саипов Айбек Сатыбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №13;

— Кайыпов Сулайман Турдуевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №12;

— Аматов Жаныбек Женишбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №3;

— Узакова Аида Орозалиевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №22;

— Сайдимаров Чындыкбек Сейдакматович — кандидат по многомандатному избирательному округу №2;

— Кульмамбетова Алтынай Болотовна — кандидат по многомандатному избирательному округу №24;

— Салимбеков Кенжебек Салимбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №1;

— Абжапарова Уултай Амалбековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №9;

— Мурсалиев Акылбек Рыскельдиевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №26;

— Баатыркулов Зайнал Ахматович — кандидат по многомандатному избирательному округу №8;

— Омурзаков Алымбек Замирбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №6;

— Оморова Айнур Самыйбековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №28;

— Чомоев Бакыт Муратбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №18;

— Ураимов Алихан Ураимович — кандидат по многомандатному избирательному округу №1;

— Мамыралиев Бектемир Кудайбердиевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №15;

— Мыктыбекова Айдана Мыктыбековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №30;

— Капалов Адылбек Эшимбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №16;

— Мамаджанова Мунара Мамаджановна — кандидат по многомандатному избирательному округу №18;

— Бердимуратова Гульжан Калпакбаевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №14;

— Кубатова Кульира Идрисовна — кандидат по многомандатному избирательному округу №19;

— Жумалиева Жылдызкан Зайнидиновна — кандидат по многомандатному избирательному округу №25;

— Осмонбетова Венера Кубанычбековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №22;

— Камчибекова Нуржамал Матисаковна — кандидат по многомандатному избирательному округу №11;

— Кенжебаев Нурланбек Исраилжанович — кандидат по многомандатному избирательному округу №13;

— Арзибаев Бекболот Осконбаевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №6;

— Ташматов Сапар Планович — кандидат по многомандатному избирательному округу №20;

— Жунусбеков Төрөкан Бейшенбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №25;

— Баргибаева Жипаргул Мухтаровна — кандидат по многомандатному избирательному округу №5;

— Абсалиев Ахматали Садырбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №22;

— Дубанбаева Анар Сартбаевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №27;

— Абиров Жаныбек Болотбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №21;

— Толонов Данияр Эрмекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №9.

— Жанузакова Кыял Байышевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №17;

— Акыл уулу Актилек — кандидат по многомандатному избирательному округу №7;

— Маматов Бакытбек Самаганович — кандидат по многомандатному избирательному округу №12;

— Куленбеков Ырысбек Кырманчиевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №30;

— Саипбаев Нурланбек Жаныбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №9;

— Айтибаев Курбанбек Гайыпбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №5;

— Эргешов Бекмурза Аскарбаевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №6;

— Исабекова Гулзат Жумабаевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №19;

— Курбаналиев Жаныбек Масабирович — кандидат по многомандатному избирательному округу №13;

— Жунушалиева Мээрим Кубанычбековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №28;

— Матисаков Бешболуш Жоробаевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №8;

— Куламбаев Ниязбек Бекжанович — кандидат по многомандатному избирательному округу №19;

— Тазабекова Гүлшат Алпамышовна — кандидат по многомандатному избирательному округу №21;

— Бердикулова Эльмира Маматеминовна — кандидат по многомандатному избирательному округу №5;

— Тойгонбаев Максатбек Маматжанович — кандидат по многомандатному избирательному округу №3;

— Маматалиева Мунара Даниярбековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №13;

— Эсенбаев Манарбек Байтокович — кандидат по многомандатному избирательному округу №4;

— Турдубаева Гульмира Мамаевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №9;

— Киргизова Раиса Ашиновна — кандидат по многомандатному избирательному округу №8;

— Чыныбаева Айжан Адамкалиевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №17.

— Джеенбаева Гулуипа Арстанбековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №7;

— Сыдыгалиев Нурмухамед Ашымбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №26;

— Жумаева Динара Нуркамиловна — кандидат по многомандатному избирательному округу №8;

— Алымбаева Эльнура Сталиковна — кандидат по многомандатному избирательному округу №27;

— Айтимбетова Айсулуу Курманбаевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №26;

— Иманов Акан Эрикович — кандидат по многомандатному избирательному округу №25;

— Тентишев Бакыт Эркинович — кандидат по многомандатному избирательному округу №25;

— Абдыгулова Асель Мисировна — кандидат по многомандатному избирательному округу №20;

— Кадыралиева Ыргал Кармышаковна — кандидат по многомандатному избирательному округу №9;

— Өнөрбаева Рахия Райымбековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №15;

— Аттокуров Азрет Али Акылбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №10;

— Касаналиева Жылдыз Остемировна — кандидат по многомандатному избирательному округу №17;

— Абдылас Жаркын — кандидат по многомандатному избирательному округу №26;

— Бараканов Руслан Төлөмүшович — кандидат по многомандатному избирательному округу №28;

— Тагаев Мирлан Конурович — кандидат по многомандатному избирательному округу №1;

— Тыналиев Айжигит Казакбаевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №29;

— Курманалиева Гульназ Шаршеналиевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №26;

— Курманалиева Койсун Аблабековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №17;

— Исатбек кызы Аида — кандидат по многомандатному избирательному округу №23;

— Айдаров Манас Мусадинович — кандидат по многомандатному избирательному округу №18;

— Чомоева Нургул Жаныбековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №21;

— Төлөмүшов Бегали Пирмаматович — кандидат по многомандатному избирательному округу №2;

— Байтемирова Гуляим Кудайбердиевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №20;

— Тоотаев Улукмырза Абдилашимович — кандидат по многомандатному избирательному округу №21;

— Алыбаева Жаңыл Ишенбековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №20;

— Салымбеков Жумабек Мамытбаевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №24;

— Исмаилов Арафат Сайдахматович — кандидат по многомандатному избирательному округу №24;

— Шарапова Жибек Закировна — кандидат по многомандатному избирательному округу №24;

— Сейтказиева Эркеайым Алымовна — кандидат по многомандатному избирательному округу №25;

— Абдибаева Айсаракан Нышановна — кандидат по многомандатному избирательному округу №15;

— Айтиев Темирлан Тынычбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №20;

— Абдыкалыкова Гулбара Кадырбековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №27.

-Онгоев Нурлан Асылбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №28;

-Карашев Аалы Азимович — кандидат по многомандатному избирательному округу №10;

-Жайлообаев Айбек Токтогонович — кандидат по многомандатному избирательному округу №30;

-Тердикбаев Эрлис Джекшенович — кандидат по многомандатному избирательному округу №25;

-Жеенбекова Чолпон Абдылдаевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №7;

-Омошев Эрмекбай Алянович — кандидат по многомандатному избирательному округу №12;

-Рысбаев Равшанбек Рысбаевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №3;

-Жолдошбеков Эралы Жолдошбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №28;

-Эрбаев Алишер Ташбаевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №15;

-Кенжебаев Аманкан Батырбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №19;

-Муратбеков Табылды Муратбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №27;

-Сатывалдыева Гулнура Ганыбаевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №6;

-Исаев Абдикасыт Абдулакимович — кандидат по многомандатному избирательному округу №1;

-Ахмедов Канатбек Абдурашидович — кандидат по многомандатному избирательному округу №1;

-Ахматова Сюита Камалидиновна — кандидат по многомандатному избирательному округу №2;

-Рахман Медер — кандидат по многомандатному избирательному округу №12;

- Карыпбеков Илим Майрамбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №23;

-Шаршеев Искендер Шеримбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №23;

-Ибраев Талантбек Жекшенович — кандидат по многомандатному избирательному округу №29;

-Тиллебаев Темирбек Кыргызбаевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №12;

-Эсенбай уулу Талантбек — кандидат по многомандатному избирательному округу №10;

- Омонова Гульчехра Таабалдиевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №21;

-Ташиев Шаирбек Кыдыршаевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №11;

-Ахмедова Айгуль Абдилхаевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №5;

-Толубаева Нураида Нуржакыповна — кандидат по многомандатному избирательному округу №14;

-Дороев Азамат Кубанычбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №28;

-Сариев Улан Алмасбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №19;

-Конгантиев Куванычбек Камбаралыевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №21;

-Султанов Токтосун Султанович — кандидат по многомандатному избирательному округу №23;

-Бапаева Гульсана Жунусовна — кандидат по многомандатному избирательному округу №21.

-Рустамбек уулу Советбек — кандидат по многомандатному избирательному округу №4;

-Бакиров Артур Жылдызбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №10;

-Баяманов Эркинбек Мусалиевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №19;

-Есеналиев Чынгызбек Ырысбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №19;

-Рыскулбек уулу Нурмат — кандидат по многомандатному избирательному округу №17;

-Дыйканбаев Болотбек Жусупович — кандидат по многомандатному избирательному округу №10;

-Асылбаева Гюльшат Кадыровна — кандидат по многомандатному избирательному округу №19;

-Дуйшенбиев Райимберди Сейдакматович — кандидат по многомандатному избирательному округу №14;

-Исаматова Айзат Тыныбековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №27;

-Кантороев Кубанычбек Абылтаевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №9;

-Субанов Айбек Манасбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №26;

-Болгонбаев Азамат Таалайбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №20;

-Жусупов Аширбай Бапович — кандидат по многомандатному избирательному округу №1;

-Таштанбеков Акбокон Дукенович — кандидат по многомандатному избирательному округу №25;

-Намазалиев Алтынбек Абдисаламович — кандидат по многомандатному избирательному округу №20;

-Кулбаева Зулайка Эшматовна — кандидат по многомандатному избирательному округу №15;

-Торобекова Нуржамал Турсуналиевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №8;

-Бахшалиев Хансывар Рустамович — кандидат по многомандатному избирательному округу №22;

-Жапарова Жеңишгүл Молдокеримовна — кандидат по многомандатному избирательному округу №14;

-Аманбаев Бактыбек Абдилашимович — кандидат по многомандатному избирательному округу №19;

-Эдилбеков Чолпонбек — кандидат по многомандатному избирательному округу №29;

-Макамбаев Сталбек Абибиллаевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №7;

-Озбекова Женишгүл Авазовна — кандидат по многомандатному избирательному округу №27;

-Акунова Лира — кандидат по многомандатному избирательному округу №22;

-Амиралиев Шабданбек Камалидинович — кандидат по многомандатному избирательному округу №4;

-Ашимова Динара Ашимовна — кандидат по многомандатному избирательному округу №8;

-Жороева Элнура Сабиржановна — кандидат по многомандатному избирательному округу №6;

-Асанбеков Жаныбек Асанбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №25;

-Курманбекова Бермет Курманбековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №20;

-Шабданбаев Канат Кенешович — кандидат по многомандатному избирательному округу №27;

-Найзабекова Нуржан Байтемировна — кандидат по многомандатному избирательному округу №19;

-Жээнбекова Гулназ Камытовна — кандидат по многомандатному избирательному округу №13;

-Никитенко Наталья Владимировна — кандидат по многомандатному избирательному округу №25;

-Токторов Мырзабек Сарыевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №8;

-Кулмамбетов Бакытбек Чолпонбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №25;

-Надирбеков Айтбай Эргешович — кандидат по многомандатному избирательному округу №2;

-Дуванаева Гулнара Качыбековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №3;

-Исаева Гулназ Назарбаевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №5;

-Исеналиев Эркинбек Аскеевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №26;

-Алымбеков Искендер Кенешбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №27;

-Талипов Чынгыз Базарбаевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №9;

-Омурзаков Суйунбек Абдылдаевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №10;

-Ашимбаев Сабыркул Абасович — кандидат по многомандатному избирательному округу №30;

-Асекова Гулмира Асанкуловна — кандидат по многомандатному избирательному округу №20;

-Сыйдалиева Мээрим Төрөбековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №16.

-Кыдыралиев Умбеталы Токторалиевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №23;

-Ханджеза Карим Лемзарович — кандидат по многомандатному избирательному округу №18;

-Азыгалиев Нурланбек Асанбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №17;

-Эгенбердиева Жылдыз Абдылдаевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №9;

-Исаев Акжол Апсаматович — кандидат по многомандатному избирательному округу №26;

-Жаанбаев Уланбек Коргонбаевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №4;

-Абдрахманов Сагынбек Уметалиевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №22;

-Койчуманова Нуркан Кадыровна — кандидат по многомандатному избирательному округу №12;

-Кайыпов Эржан Сулайманович — кандидат по многомандатному избирательному округу №24;

-Разиков Аброр Джононович — кандидат по многомандатному избирательному округу №20;

-Шерикулова Минара Анарбековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №25;

-Саккараев Медербек Джаманкулович — кандидат по многомандатному избирательному округу №26;

-Солтонбекова Ализа Карыпбековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №25;

-Исаева Майрамкуль Тургунбековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №24;

-Сутуева Гүласыл Буркановна — кандидат по многомандатному избирательному округу №8;

-Сулайманов Эльдар Нурланович — кандидат по многомандатному избирательному округу №5;

-Абдыкадыров Адылбек Бейшембаевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №30;

-Эгембердиев Абдылдабек Жолдошалиевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №19;

-Астаркулов Улан Болотбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №19;

-Сартпаев Эдик Омурзакович — кандидат по многомандатному избирательному округу №18;

-Зулушев Курманкул Токторалиевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №10;

-Тургунбек уулу Нурланбек — кандидат по многомандатному избирательному округу №15;

-Мухидинов Оятулло Нуралиевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №20.

-Салямова Венера Хамзаевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №11;

-Тайгараева Эдита Каныбековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №19;

-Ганыев Каныбек Токтоматович — кандидат по многомандатному избирательному округу №2;

-Султанкулова Алтынай Эркинбековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №18;

-Султанова Роза Ажимаматовна — кандидат по многомандатному избирательному округу №12;

-Молдобекова Гулкан Сакиновна — кандидат по многомандатному избирательному округу №27;

-Халилова Гульназ Мажитовна — кандидат по многомандатному избирательному округу №24;

-Молдалиев Сатыбек Калилович — кандидат по многомандатному избирательному округу №23;

-Мирзабеков Алдаяр Токторбаевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №20;

-Алканова Элнура Сайдиракмановна — кандидат по многомандатному избирательному округу №25;

-Аттокурова Гульмира Нишанбаевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №7;

-Маткалыков Асилбек Жоробаевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №3;

-Чалова Гүлбарчын Толонбаевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №7;

-Молдобаев Бактыбек Садырович — кандидат по многомандатному избирательному округу №25;

-Асакеев Ринат Сапарбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №27;

-Абдымамбетова Мунара Байсымаковна — кандидат по многомандатному избирательному округу №28;

-Сыдыгалиев Нурбек Омурбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №29;

-Нарматова Надира Азимовна — кандидат по многомандатному избирательному округу №4;

-Акимжанова Рысгүл Абдыманаповна — кандидат по многомандатному избирательному округу №19.

-Султанова Олмаскан Абдыкапаровна — кандидат по многомандатному избирательному округу №13;

-Жалилова Гульназ Тажибаевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №12;

-Нурдинов Бейшеналы — кандидат по многомандатному избирательному округу №30;

-Сатынбаев Динмухамбет Доктурбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №21;

-Абдивалиев Артыкбай Турабидинович — кандидат по многомандатному избирательному округу №4;

-Сарыбашов Таалайбек Насирбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №8;

-Калмаматова Элиза Бакалбаевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №8;

-Эшбаева Миргүл Алманбетовна — кандидат по многомандатному избирательному округу №15;

-Мавлянова Махабат Эргешовна — кандидат по многомандатному избирательному округу №3;

-Зулпуев Саидбек Мейраждинович — кандидат по многомандатному избирательному округу №3;

-Намазова Бурул Тилековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №27;

-Кенжеева Эльмира Жусупбековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №19;

-Жеенчороев Мирлан Канатбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №21;

-Ашымбаева Токтобүбү Абасовна — кандидат по многомандатному избирательному округу №20;

-Тогузакова Айжан Абдиганыевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №6;

-Абдипатта уулу Жумабек — кандидат по многомандатному избирательному округу №2;

-Мамырова Бөдөш Аманбаевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №8.

-Орозбаев Мирлан Кубатбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №24;

-Алтыбаева Айнуру Тойчиевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №5;

-Нурмухамедов Эрназар Муратбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №17;

-Жумаканов Мустафа Бейшебаевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №30;

-Манамкулов Дастан Майрамбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №17;

-Самаков Кубанычбек Карганбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №30;

-Джумабеков Дастанбек Артисбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №16;

-Жумаев Байыш Эркебаевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №9;

-Мурзажигит кызы Зарема — кандидат по многомандатному избирательному округу №5;

-Ормонова Авазкан Чынбердиевна — кандидат по многомандатному избирательному округу №7;

-Турсунбаев Азизбек Атакозуевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №15;

-Эрматов Нурдин Манапович — кандидат по многомандатному избирательному округу №12;

-Эсенаманова Чолпон Замирбековна — кандидат по многомандатному избирательному округу №17;

-Джаилов Таалайбек Карыпович — кандидат по многомандатному избирательному округу №27;

-Илязбаев Нурбек Илязбаевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №4;

-Исираилов Азамат Алмазбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №5;

-Эсенкулов Арно Толобекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №14;

-Бердиев Аккулу Тагаевич — кандидат по многомандатному избирательному округу №8;

-Кемелов Акыл Канатбекович — кандидат по многомандатному избирательному округу №28;

-Нышанов Сайдулла Канболотович — кандидат по многомандатному избирательному округу №13;

-Мамытканова Тамара Акимжановна — кандидат по многомандатному избирательному округу №14;

-Кылычбаев Алтынбек Таирович — кандидат по многомандатному избирательному округу №11.

-Усенова Эльмира Валентиновна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 28;

-Кермалиев Таалайбек Женишович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 20;

-Аскарова Айнура Алмасбековна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 26;

-Шамаев Акылбек Арапбаевич – кандидат по многомандатному избирательному округу № 3;

-Юсупов Замир Байышович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 7;

-Аманова Санталат Абдылдаевна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 6;

-Мадумаров Акрам Камбаралиевич – кандидат по многомандатному избирательному округу № 3;

-Самыйкожо Мирлан – кандидат по многомандатному избирательному округу № 30;

-Сагынаев Болот Турусбекович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 28;

-Кудайбердиев Алтынбек Мусажанович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 6;

-Мондурбаева Ырысбүбү Муканбетовна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 30;

Чотонов Медер Осконбекович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 16;

-Джумабекова Акылсайра Кадыралиевна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 27;

-Курманалиева Жылдыз Кочкоралиевна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 12;

-Нурбаева Гульназ Абдулатиповна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 13;

-Толтоев Эрнис Мукашбекович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 9;

-Исаева Джамиля Кубанычбековна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 26;

-Матосмонова Дамира Джамалдиновна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 3;

-Карабаева Канымбу Исираиловна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 25;

-Нариманов Тургунбек Нариманович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 15;

-Борбиев Болотбек Ибраимович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 14.

- Усеинова Нургуль Эмилькановна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 19;

- Абсаттаров Азамат Асаттулаевич – кандидат по многомандатному избирательному округу № 2;

- Аманова Бурун Кушбековна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 2;

- Ормонов Улугбек Зулпукарович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 10;

- Садыков Абдисатар Сайталыевич – кандидат по многомандатному избирательному округу № 2;

- Карыбек уулу Улукбек – кандидат по многомандатному избирательному округу № 24.

-Узакбаев Улукбек Камчибекович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 17;

-Мураталиев Марат Молдонович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 16;

-Сулайманов Кундузбек Кошалиевич – кандидат по многомандатному избирательному округу № 14;

-Бердибеков Бекмурза Абдулазизович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 3;

-Акаев Жанарбек Кубанычович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 8;

-Бообеков Бахтияр Таласович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 17;

-Нышанов Джайлообай Данибаевич – кандидат по многомандатному избирательному округу № 15;

-Куручбеков Аскарбек Бактыбекович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 29;

-Энназаров Санжарбек Арзыкулович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 12;

-Кадырбек кызы Нуркыз – кандидат по многомандатному избирательному округу № 10;

-Калбердиева Мавлюда Калмаматовна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 11;

-Раимбачаева Винера Калыбековна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 19;

-Досалиев Эльмир Акуналыевич – кандидат по многомандатному избирательному округу № 22;

-Дуулатова Сайрагүл Садыковна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 1.

- Мамадумаров Ахмеджан – кандидат по многомандатному избирательному округу № 4;

- Садырбаева Жылдыз Эсенбековна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 21;

- Каландаров Зарипбек Кабылбаевич – кандидат по многомандатному избирательному округу № 1;

- Токторов Бактыяр Абдинабиевич – кандидат по многомандатному избирательному округу № 1;

- Ибрагимов Болот Адылбекович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 22;

- Исмаилов Муратбек Кубанычбекович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 28;

- Биймырсаева Дамира Байтерековна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 18;

- Султанбекова Чолпон Аалыевна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 2;

- Калдарова Гульнара Калдаровна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 6;

- Алиев Медербек Кубанычевич – кандидат по многомандатному избирательному округу № 19;

- Бакасов Улан Болотбекович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 30;

- Давлянов Дамирбек Тайырбекович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 23;

- Айдарбеков Чингиз Азаматович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 21;

- Акматов Сталбек Темирбекович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 19;

- Масабиров Талайбек Айтмаматович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 12;

- Абитов Жеңишбек Эсеналиевич – кандидат по многомандатному избирательному округу № 9;

- Чойбеков Бактыбек Каныбекович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 17;

- Баатырова Гульнара Маришовна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 10;

- Хасанов Канат Зерликович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 23;

- Эркебаев Шүкүрбек Мамазакирович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 10;

- Примов Улан Бердибаевич – кандидат по многомандатному избирательному округу №8.

- Кожокулова Гуля Акматуловна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 22;

- Бейшеналиев Алымкадыр Савирдинович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 26;

- Оскомбаев Азат Кубанычбекович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 18;

- Кубанычбеков Илимбек Кубанычбекович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 7;

- Кайрылбекова Медина Кайрылбековна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 16;

- Ибраимова Аселя Раимбековна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 19;

- Жумабекова Турдукан Абдыкарыевна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 14;

- Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 23;

- Чолпонбай уулу Бекмырза – кандидат по многомандатному избирательному округу № 12.

- Мадмарова Эльнара Абдувалиевна - кандидат по многомандатному избирательному округу № 4;

- Мусаев Бактияр Назарович - кандидат по многомандатному избирательному округу № 3;

- Ибраймакунов Данияр Омурбекович - кандидат по многомандатному избирательному округу № 24;

- Алимбеков Нурбек Каарыевич - кандидат по многомандатному избирательному округу № 6;

- Джураева Чинара Муратовна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 13;

- Ажибаев Чынгыз Ильяскожоевич – кандидат по многомандатному избирательному округу № 1;

- Сатиева Гулжан Эркинбековна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 18;

- Осмонов Мирбек Лисбекович - кандидат по многомандатному избирательному округу № 19;

- Маматалиев Марлен Абдырахманович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 23.

- Алымбеков Максат Джумакадырович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 20;

- Лурова Лейла Хияновна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 18;

- Мамытов Талант Турдумаматович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 13;

- Иманбек кызы Бактыгүл – кандидат по многомандатному избирательному округу № 22;

- Түлөбаев Балбак Зарлыкович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 28;

- Жороев Исманали Эгембердиевич – кандидат по многомандатному избирательному округу № 1;

- Шабазов Бахридин Валиевич – кандидат по многомандатному избирательному округу № 25;

- Абдыкадыров Эмилбек Мырзакулович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 22;

- Малиев Арсланбек Касымакунович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 28;

- Асанкулова Алтынай Джолучуевна - кандидат по многомандатному избирательному округу № 27;

- Атажанов Ырысбек Ысламович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 2;

- Эргешов Казыбек Кочкорович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 24;

- Керимбаев Мураталы Топчубаевич – кандидат по многомандатному избирательному округу № 15;

- Култаева Гулшаркан Оконовна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 14;

- Сыдыков Бактыбек Усенович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 13;

- Карабекова Кызжибек Советовна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 12;

- Абдыкаров Тойгонбай Жоробаевич – кандидат по многомандатному избирательному округу № 12;

- Белеков Адилет Чолпонбекович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 29;

- Умаров Адыл Умарович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 15;

- Жакышов Русланбек Шергазиевич – кандидат по многомандатному избирательному округу № 16;

- Кокулов Эрулан Калчороевич – кандидат по многомандатному избирательному округу № 28;

- Козуев Алишер Абибиллаевич – кандидат по многомандатному избирательному округу № 7;

- Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевич – кандидат по многомандатному избирательному округу № 27;

- Айдарова Айгүл Абдисаламовна – кандидат по многомандатному избирательному округу № 1;

- Алтынбеков Айбек – кандидат по многомандатному избирательному округу № 13;

- Чекилов Ринат Эркинбекович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 23;

- Расул кызы Миргүл – кандидат по многомандатному избирательному округу № 16;

- Чалов Ильяз Алмазович – кандидат по многомандатному избирательному округу № 23.

- Мамасадыков Замирбек Дуйшалиевич - кандидат по многомандатному избирательному округу № 14;

- Акимбаева Гульнара Орозбековна - кандидат по многомандатному избирательному округу № 24;

- Сабырбекова Ырыс Сабырбековна - кандидат по многомандатному избирательному округу № 17;

- Матраимов Бакытбек Турдалиевич - кандидат по многомандатному избирательному округу № 3;

- Атамбаев Сеидбек Алмазбекович - кандидат по многомандатному избирательному округу № 20;

- Жунушбаева Рахат Мырзабековна - кандидат по многомандатному избирательному округу № 28;

- Маматалиева Багдадгул Меликозиевна - кандидат по многомандатному избирательному округу № 5;

- Шалтакова Гулбу Чаловна - кандидат по многомандатному избирательному округу № 10;

- Джолдошова Жылдызкан Айтибаевна - кандидат по многомандатному избирательному округу № 8;

- Семетей кызы Айзирек - кандидат по многомандатному избирательному округу № 8.

- Бекешев Дастан Далабайевич - кандидат по многомандатному избирательному округу № 22;

- Алимжанова Нилуфар Якубжановна - кандидат по многомандатному избирательному округу № 4;

- Набиева Асель Бурхановна - кандидат по многомандатному избирательному округу № 1;

- Темирбаева Миргул Омурзаковна - кандидат по многомандатному избирательному округу № 1;

- Калпаев Бактыяр Алиевич - кандидат по многомандатному избирательному округу № 2;

- Кожомкулов Фархат Айбекович - кандидат по многомандатному избирательному округу № 26;

- Бийбосунов Эркин Куватбекович - кандидат по многомандатному избирательному округу № 18;

- Абакиров Эльдар Курманбекович - кандидат по многомандатному избирательному округу № 26;

- Утурбаева Мариякан Төлөгөновна - кандидат по многомандатному избирательному округу № 14;

- Таалайбек кызы Жылдыз - кандидат по многомандатному избирательному округу № 30;

- Талиева Камила Абдыразаковна - кандидат по многомандатному избирательному округу № 1.

Рабочая группа по приему и проверке избирательных документов, представленных кандидатами и политическими партиями, установила, что избирательные документы указанных кандидатов соответствуют требованиям законодательства, предъявляемым к кандидатам в депутаты Жогорку Кенеша, и рекомендовала их к регистрации.

Зарегистрированным кандидатам будут выданы удостоверения установленного образца.

Источник: Кабар