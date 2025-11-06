Азенбек Козукеев назначен начальником ГУОБДД

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ранее он возглавлял Управление внутренних дел Таласской области и имеет многолетний опыт службы в органах внутренних дел.

Азенбек Козукеев назначен начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



В качестве нового начальника ГУОБДД Азенбеку Козукееву поручено усилить работу по обеспечению безопасности дорожного движения, снижению количества ДТП, а также расширению технических и аналитических возможностей в рамках реализации проекта «Безопасная страна».



До него должность начальника ГУОБДД занимал Женишбек Джоробеков, который был освобожден от своих обязанностей. Причиной стало неудовлетворительное исполнение мер по обеспечению безопасности дорожного движения, что привело к росту числа ДТП во всех регионах республики.

Источник: АКИpress

