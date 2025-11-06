Госсекретарь США посетит Кыргызстан в 2026 году

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Марко Рубио заявил о намерении укреплять связи с Центральной Азией

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в 2026 году посетит все пять стран Центральной Азии — Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Он подчеркнул, что американский бизнес заинтересован в расширении доступа к рынкам Центральной Азии и отметил, что в последние десять лет США уделяли региону недостаточно внимания.

«Я лично намерен посетить все пять государств в следующем году. Знаю, что это будет поездка на неделю или дольше», — сказал Рубио на приеме в Госдепартаменте с участием глав и представителей внешнеполитических ведомств региона.

По его словам, администрация президента Дональда Трампа нацелена на «совместную работу на двустороннем уровне и в формате “С5+1”». Сегодня в Вашингтоне запланирован саммит «С5+1», на котором президент США встретится с лидерами стран Центральной Азии.

Источник: vesti.kg



