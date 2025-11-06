Завершился официальный визит Президента Садыра Жапарова в Египет

Завершился официальный визит Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Арабскую Республику Египет, состоявшийся 4-5 ноября.

Так, в Президентском Дворце «Аль-Иттихадия» в г.Каир состоялась официальная церемония встречи Президента Садыра Жапарова с Президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси.

После Президент Садыр Жапаров провел переговоры с Президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси в формате тет-а-тет.

Главы государств выразили уверенность, что данный визит придаст новый импульс кыргызско-египетским отношениям и выведет сотрудничество на качественно новый уровень.

Далее лидеры провели переговоры в расширенном формате. Обсуждены ключевые направления кыргызско-египетского сотрудничества, включая вопросы развития политического диалога, экономического взаимодействия, инвестиций и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Главы двух государств выразили удовлетворение положительной динамикой двусторонних отношений и подчеркнули готовность придать им новый импульс.

Отмечено, что до настоящего времени, с момента обретения независимости, не совершались визиты высшего руководства на африканский континент.

Кроме того, Президент Садыр Жапаров провел встречу с Председателем Палаты представителей Парламента Египта Ханафи Али Джебали в г.Каир.

Стороны обсудили вопросы по укреплению межпарламентских связей, совершенствованию договорно-правовой базы и др.

Далее с участием Президента Садыра Жапарова, Премьер-министра Арабской Республики Египет Мустафы Мадбули, а также представителей деловых кругов Египта впервые состоялся кыргызско-египетский бизнес-форум в г. Каир.

Президент Садыр Жапаров пригласил египетских предпринимателей посетить Кыргызстан для ознакомления с экономическими возможностями иинвестиционным потенциалом страны.

Там же министры двух стран выступили с краткими докладами о перспективных направлениях двустороннего сотрудничества.

Кроме того, на форуме были представлены видео презентации, на которых продемонстрированы ключевые направления экономики и туристический потенциал двух стран, а также перспективные проекты в сфере энергетики, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и цифровой экономики.

По итогам официального визита Президента Садыра Жапарова в Египет подписано 8 двусторонних документов, направленных на наращивание кыргызско-египеткского совместного взаимодействия.

Также Глава государства в рамках культурной программы официального визита посетил знаменитый комплекс пирамид Гизы и Большой Египетский музей.

