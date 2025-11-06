Президент Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в США

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Борт Главы государства приземлился на авиационной базе «Эндрюс».
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 5 ноября, прибыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки по приглашению Президента Дональда Трампа.
Борт Главы государства приземлился на авиационной базе «Эндрюс».
Президента Садыра Жапарова встретили помощник государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Пол Капур и другие официальные лица.
Выстроена рота почетного караула, солдаты которой держали флаги двух стран, расстелена ковровая дорожка.
В ходе визита Садыр Жапаров примет участие в очередной встрече глав государств в формате «С5+1». Мероприятие приурочено к 10-летнему юбилею диалоговой платформы «С5+1», а также нацелено на обмен мнениями по вопросам развития сотрудничества между странами Центральной Азии и Соединенными Штатами Америки.
Также планируется двусторонняя встреча Президента Кыргызстана Садыра Жапарова и Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.