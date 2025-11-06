Садыр Жапаров посетил пирамиды Гизы и Большой Египетский музей в Каире

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В завершение визита Садыр Жапаров оставил запись в книге почетных гостей музея

В рамках официального визита в Арабскую Республику Египет президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров посетил знаменитый комплекс пирамид на плато Гизы — одно из семи чудес Древнего мира.

Главе кыргызского государства рассказали об истории создания пирамид, символизирующих величие и инженерное мастерство Древнего Египта. Президент Садыр Жапаров также побывал внутри пирамиды Хеопса — крупнейшей и древнейшей из трех основных пирамид Гизы, возведенной около 2600 лет до нашей эры как гробница фараона Хеопса.

После этого глава государства посетил Большой Египетский музей — крупнейший археологический музей мира, расположенный неподалеку от пирамид. Здесь собрана богатейшая коллекция древнеегипетских артефактов, включая золотую маску Тутанхамона, трон, колесницы и погребальную лодку Хуфу, возраст которой около 4500 лет. Президент КР ознакомился с уникальными экспонатами и отметил значение музея для сохранения Всемирного культурного наследия.

В завершение визита Садыр Жапаров оставил запись в книге почетных гостей музея, выразив благодарность египетской стороне за тепплый прием и возможность прикоснуться к истории великой цивилизации.