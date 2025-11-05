По итогам официального визита Президента Садыра Жапарова в Египет подписан ряд двусторонних документов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". По итогам официального визита Президента Садыра Жапарова в Египет подписан ряд двусторонних документов

По итогам официального визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Арабскую Республику Египет сегодня, 5 ноября, подписан ряд двусторонних документов, направленных на наращивание кыргызско-египеткского совместного взаимодействия.

Подписаны следующие документы:

- Соглашение между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Арабской Республики Египет об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов;

- Соглашение об экономическом, научном и техническом сотрудничестве между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Арабской Республики Египет;

- Соглашение между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Арабской Республики Египет о сотрудничестве в области сельского хозяйства;

- Соглашение между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Арабской Республики Египет о сотрудничестве в области высшего образования;

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Кыргызской Республики и Министерством электрической энергии и возобновляемых источников энергии Арабской Республики Египет о сотрудничестве в сфере энергетики;

- Меморандум о взаимопонимании между Национальным агентством по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики и Главным управлением по инвестициям и свободным экономическим зонам Арабской Республики Египет;

- Меморандум о взаимопонимании между Национальным агентством Кыргызской Республики по делам религий и межэтнических отношений при Президенте Кыргызской Республики и Министерством по делам Вакуфов (благотворительности) Арабской Республики Египет;

- Меморандум о взаимопонимании между Национальным банком Кыргызской Республики и Центральным банком Арабской Республики Египет.