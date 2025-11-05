Уранбек Кошоев назначен гендиректором ГП «Кыргызавтожол-Север»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.
Постановлением кабмина Уранбек Кошоев назначен генеральным директором государственного предприятия «Кыргызавтожол-Север», подведомственного Министерству транспорта.
Ранее Уранбек Кошоев занимал должность заместителя директора предприятия и имеет значительный опыт работы в дорожной отрасли, руководил рядом эксплуатационных организаций.
