Уранбек Кошоев назначен гендиректором ГП «Кыргызавтожол-Север»

Постановлением кабмина Уранбек Кошоев назначен генеральным директором государственного предприятия «Кыргызавтожол-Север», подведомственного Министерству транспорта.

Как сообщили в ведомстве, постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Ранее Уранбек Кошоев занимал должность заместителя директора предприятия и имеет значительный опыт работы в дорожной отрасли, руководил рядом эксплуатационных организаций.

Источник: economist.kg