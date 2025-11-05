Состоялась встреча Садыра Жапарова со спикером Палаты представителей парламента Египта

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 5 ноября, в рамках официального визита в Арабскую Республику Египет провел встречу с Председателем Палаты представителей Парламента Египта Ханафи Али Джебали в г.Каир.

В начале встречи спикер рассказал об истории парламента Египта, который имеет более чем полуторавековую историю.

Далее стороны обсудили вопросы по укреплению межпарламентских связей, совершенствованию договорно-правовой базы и др.

Председатель Палаты представителей Парламента Египта Ханафи Али Джебали тепло приветствовал первый в истории двусторонних отношений официальный визит Президента Кыргызстана, отметив, что визит Садыра Жапарова имеет большое значение для укрепления дружбы и взаимопонимания между двумя странами.

Он высоко оценил решение Президента Садыра Жапарова совершить первый визит на Африканский континент, начиная с Египта, что символизирует высокое уважение.

Спикер Палаты представителей Парламента Египта выразил заинтересованность в развитии партнерских отношений с Кыргызстаном и готовность к укреплению межпарламентских связей.

В свою очередь, Президент Садыр Жапаров выразил признательность за радушный прием, проявленное гостеприимство. Он отметил, что народы Кыргызстана и Египта, несмотря на расстояние, связывают узы дружбы и общие духовные ценности.

Президент также предложил создать депутатские группы дружбы, а также проводить совместные парламентские форумы и консультации.

Он сообщил, что 30 ноября 2025 года в Кыргызстане состоятся выборы депутатов в Жогорку Кенеш и пригласил представителей парламента Египта принять участие в них в качестве международных наблюдателей.

Кроме того, Президент пожелал успехов Ханафи Али Джебали и его команде в предстоящих выборах депутатов в Палату представителей Парламента.

Садыр Жапаров отметил, что договорно-правовая база между странами находится на начальном этапе формирования, однако на основе подписанных сегодня соглашений будет создана основа для вывода кыргызско-египетского сотрудничества на новый уровень.

В завершение встречи Президент Садыр Жапаров пригласил Председателя Палаты представителей Египта Ханафи Али Джебали посетить Кыргызскую Республику с официальным визитом и выразил уверенность, что кыргызско-египетские отношения имеют большие перспективы.