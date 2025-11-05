В 2026 году Кыргызстан откроет посольство в Каире

В рамках официального визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Египет, состоялась двусторонняя встреча министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева с министром иностранных дел Египта Бадром Абделати.

По данным пресс-службы МИД, Кулубаев выразил признательность министру Б. Абделати за гостеприимство и организацию официального визита президента Кыргызской Республики в Египет – первого в истории двусторонних отношений.

Собеседники отметили, что визит главы Кыргызской Республики станет важным этапом в развитии взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

Особое внимание стороны уделили вопросам расширения торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Было отмечено значение учреждения Совместной кыргызско-египетской межправительственной комиссии, а также обсуждены перспективы создания деловых советов и проведения бизнес-форумов.

Министр сообщил о решении открыть в 2026 году посольство Кыргызской Республики в городе Каир и выразил надежду на открытие египетского дипломатического представительства в Бишкеке.

По итогам встречи состоялась церемония подписания соглашения между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Египта о взаимной отмене визовых требований для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов.

Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии политического диалога, укреплении торгово-экономического сотрудничества и расширении культурно-гуманитарных связей между Кыргызской Республикой и Египтом.

Источник: Кабар