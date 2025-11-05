В Каире состоялась официальная церемония встречи Садыра Жапарова с президентом Египта

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Командир роты Почетного караула отдал приветственный рапорт.

В Президентском Дворце «Аль-Иттихадия» в Каире сегодня состоялась официальная церемония встречи президента Кыргызстана Садыра Жапарова с президентом Арабской Республики Египет Абдель Фаттахом Ас-Сиси.

Президента Садыра Жапарова встретил президент Египта Абдель-Фаттах Ас-Сиси. После взаимных приветствий прозвучали государственные гимны двух стран при участии роты почетного караула и военного оркестра.

Командир роты Почетного караула отдал приветственный рапорт.

Далее в ходе церемонии состоялось официальное представление членов делегаций двух государств и церемония фотографирования.

По завершении церемонии, главы делегаций направились в зал для переговоров.