В Каире состоялась официальная церемония встречи Садыра Жапарова с президентом Египта

В Президентском Дворце «Аль-Иттихадия» в Каире сегодня состоялась официальная церемония встречи президента Кыргызстана Садыра Жапарова с президентом Арабской Республики Египет Абдель Фаттахом Ас-Сиси.
Президента Садыра Жапарова встретил президент Египта Абдель-Фаттах Ас-Сиси. После взаимных приветствий прозвучали государственные гимны двух стран при участии роты почетного караула и военного оркестра.
Командир роты Почетного караула отдал приветственный рапорт.
Далее в ходе церемонии состоялось официальное представление членов делегаций двух государств и церемония фотографирования.
По завершении церемонии, главы делегаций направились в зал для переговоров.