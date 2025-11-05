Кыргызам повезло, у них есть Ташиев

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Камчыбек Ташиев сумел за пару лет сделать то, чего за тридцать лет не удавалось ни дипломатам, ни спецслужбам ни одной из соседних стран

На церемонии вручения международной премии "Евразия", состоявшейся 29 октября в Москве, Кыргызстан был представлен единой дружной командой. Казалось бы – что в этом странного и необычного? Так и должно быть. Одна страна – один народ – одна команда… Но так бывает не всегда. Особенно в последнее неспокойной время.

Вот, к примеру, Молдова. Совсем ещё недавно (в масштабах мирового времени) бывшая единым и неделимым государством. В Москву выходцы из некогда единой Молдовы приехали тремя командами: собственно из Молдовы, из Приднестровья и Гагаузии. Внешне похожие, в мало чем отличающихся национальных костюмах, говорящие на одном языке люди старательно открещиваются друг от друга. Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика – это вам не Республика Молдова и тем более не автономное территориальное образование Гагаузия. Все подчёркивают, что их ничего не связывает и между ними нет ничего общего.

Кыргызскую Республику, вполне возможно, ожидала примерно такая же судьба, особенно если учесть, что долгие годы разным деструктивным силам очень хотелось вбить жёсткий клин между Севером и Югом. А там и дальше можно раздробить, разделить людей и территорию по родоплеменному признаку. А потом и вовсе столкнуть всех лбами, доведя дело до братоубийственной войны.

В Кыргызстане, к счастью, этого не случилось. И точно не случится, пока у руля государства нынешняя власть, - кто бы что о ней ни говорил и как бы её ни оценивал.

"За годы независимости в нашей стране произошло много изменений и событий, - говорил президент Садыр Жапаров, объясняя, за что генерал-полковнику Ташиеву присвоено звание Героя Кыргызской Республики. – Некоторые из них угрожали единству народа Кыргызстана. Враги Кыргызстана пытались посеять вражду между братскими народами, и это сопровождалось печальными событиями. Никто не может отрицать, что председатель ГКНБ, заместитель председателя кабинета министров Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев находился на передовой по прекращению конфликтов и примирению народов. Мы не должны упускать из виду его усилия по укреплению национальной безопасности, усилению границ и реформированию правоохранительных органов"…

Сегодня даже тем, кто находится в вечной оппозиции, ясно, на краю какой пропасти Жапарову и Ташиеву удалось остановить страну, приостановить казавшееся неизбежным её падение и медленно, но верно начать разворачивать её в другую сторону.

- Кыргызам повезло, у них есть Ташиев, - эту фразу за три дня пребывания в Москве доводилось слышать неоднократно. Представители Узбекистана и Таджикистана абсолютно искренне, не кривя душой, не рисуясь и не льстя, восхищаются главой ГКНБ Кыргызской Республики. Камчыбек Ташиев сумел за пару лет сделать то, чего за тридцать лет не удавалось ни дипломатам, ни спецслужбам ни одной из соседних стран: решить все вопросы с границами, снять приграничное напряжение и установить по-настоящему добрососедские отношения между кыргызами, узбеками и таджиками. И наши узбекские и таджикские друзья очень ему за это благодарны.

Очевидное – невероятное: на днях генерал сообщил, что в ближайшее время вполне может отпасть необходимость пограничного присутствия между Кыргызстаном и Таджикистаном. В то время как многие страны на глазах разваливаются, распадаются на враждующие "кусочки", Камчыбек Ташиев так же, на глазах у всего мирового сообщества, объединяет народы и государства центральноазиатского пространства. И не просто объединяет, а как бы ненавязчиво приглашает зарубежных коллег последовать его примеру.

