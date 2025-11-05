Байсалов: Кыргызстан поддерживает цели Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Замглавы кабмина КР сделал заявление на саммите на Втором всемирном саммите по вопросам социального развития

Кыргызстан поддерживает цели Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью и последовательно проводит реформы в образовании, здравоохранении и социальной защите. Об этом заявил заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов, выступая на открытии Второго всемирного саммита по социальному развитию, который проходит в Дохе, столице Катара.

Вместе с Байсаловым в составе кыргызской делегации приняли участие министр образования Догдуркуль Кендирбаева и министр труда, социального обеспечения и миграции Канат Сагынбаев.

Саммит собрал мировых лидеров, руководителей международных организаций, представителей гражданского общества и экспертного сообщества. Участники обсуждают совместные шаги по борьбе с бедностью, ликвидации голода и укреплению социальной справедливости. На церемонии открытия выступили председатель Генеральной Ассамблеи и генеральный секретарь ООН, эмир Катара и председатель Экономического и социального совета ООН.

По итогам саммита планируется принять Политическую декларацию, в которой государства — члены ООН подтвердят готовность усиливать социальную политику, обеспечивать доступ к образованию и здравоохранению и объединять ресурсы для устойчивого развития.

Источник: vesti.kg