Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Египет

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Борт главы государства приземлился в международном аэропорту Каира.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров вчера, 4 ноября, по приглашению президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха Ас-Сиси прибыл с официальным визитом в Арабскую Республику Египет.

Президента Садыра Жапарова встретил министр высшего образования и научных исследований Арабской Республики Египет Мохамед Айман Ашур и другие официальные лица.

В аэропорту вывешены государственные флаги Кыргызстана и Египта, расстелена ковровая дорожка, выстроена рота почетного караула.

В рамках официального визита планируются переговоры на высшем уровне между Садыром Жапаровым и Абдель Фатахом Ас-Сиси по актуальным вопросам двусторонней повестки, а также состоится обмен мнениями по международной и региональной повестке дня.

Предусмотрено подписание ряда двусторонних документов в сфере экономики, сельского хозяйства, инвестиций, энергетики, здравоохранения и других направлениях, которые создадут основу дальнейшему развитию кыргызско-египетских отношений.