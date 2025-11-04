ГКНБ предложил закон: при угрозе нацбезопасности смогут отключать телефоны

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Эта функция полностью переходит под контроль государства.

Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана вынес на общественное обсуждение новый законопроект, направленный на приведение законодательства об оперативно-разыскной и контрразведывательной деятельности в соответствие с Цифровым кодексом страны.

Документ предлагает обновить устаревшие термины и уточнить порядок взаимодействия госорганов с операторами телекоммуникаций. Компании планируют обязать по запросу уполномоченных органов предоставлять необходимые данные, обеспечивать технические возможности для оперативных мероприятий и давать доступ к цифровым системам в рамках закона.

Кроме того, ГКНБ намерен создать централизованный учет специальных технических средств, которые применяют в оперативной работе. Это, по словам разработчиков, повысит прозрачность и исключит их незаконное использование.

Проект предусматривает возможность временно отключать отдельные мобильные устройства в случае угрозы национальной безопасности, например, во время чрезвычайного положения или вооруженного конфликта. Решение будет принимать уполномоченное лицо ГКНБ, оно подлежит судебному контролю.

Из перечня лицензируемых видов деятельности исключается пункт об идентификации международных кодов мобильных устройств (IMEI). Эта функция полностью переходит под контроль государства.

В ГКНБ отмечают, что изменения позволят создать современную правовую базу, учитывающую особенности цифровых технологий и обеспечивающую баланс между безопасностью и защитой прав граждан.

Источник: 24.kg