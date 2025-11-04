Швейцария выделит КР более $2,7 млн на реформы в сфере управления водными ресурсами

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Проект будет реализован в период с 2025 по 2028 год.

3 ноября правительства Швейцарии и Кыргызстана подписали соглашение о запуске проекта "Разрешительная система на водопользование в Кыргызской Республике". Об этом сообщает пресс-служба посольства Швейцарии в КР.

В рамках соглашения Швейцария выделит 2,2 млн швейцарских франков (более $2,7 млн) на поддержку проекта, направленного на содействие устойчивому и рациональному использованию водных ресурсов в КР в соответствии с недавно принятым Водным кодексом, который определяет систему разрешений как ключевой инструмент регулирования в управлении водными ресурсами.

Эти средства направят на внедрение системы разрешений на водопользование. В результате органы водного управления смогут устанавливать обязательные стандарты и нормы и обеспечивать соблюдение этих требований водопользователями, что позволит эффективно вести учет воды.

Проект будет реализован в период с 2025 по 2028 год.