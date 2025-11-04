В Кыргызстане ужесточены штрафы и наказания за насилие в отношении людей при исполнении

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Врачей, учителей и прочих, исполняющих «общественный долг»

Президент Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, направленный на усиление ответственности за насильственные действия в отношении лиц, выполняющих служебные или общественные обязанности. Документ принят Жогорку Кенешем 25 сентября 2025 года.

Изменения внесены в статьи 136 и 280 УК КР и касаются случаев, когда нападения совершаются на работников при исполнении служебных обязанностей — будь то представители государственных структур, журналисты, врачи, учителя или другие специалисты, а также граждане, выполняющие общественный долг.

Теперь за причинение легкого вреда здоровью таким лицам предусмотрен штраф от 500 до 1 000 расчетных показателей (от 50 до 100 тысяч сомов) либо иные меры ответственности.

Кроме того, в статье 280 УК уточнено, что хулиганские действия, совершенные по тем же мотивам, могут повлечь штраф от 500 до 1 000 расчетных показателей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Как отмечается в пояснительной записке, цель закона — создать более действенный механизм защиты граждан, выполняющих профессиональные и общественные обязанности, и предотвратить случаи насилия в отношении представителей различных сфер.

Источник: vesti.kg



