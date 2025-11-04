Президент Садыр Жапаров вылетел с официальным визитом в Египет

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Данный визит является первым официальным визитом главы государства Кыргызстана за годы независимости в африканский континент.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 4 ноября, вылетел с официальным визитом в Арабскую Республику Египет по приглашению президента Абдель Фаттаха Ас-Сиси.

В ходе визита, который продлится 2 дня, запланированы переговоры на высшем уровне между Садыром Жапаровым и Абдель Фаттах Ас-Сиси по актуальным вопросам двусторонней повестки, а также состоится обмен мнениями по международной и региональной повестке дня.

В рамках официального визита предусмотрено подписание ряда двусторонних документов в сфере экономики, сельского хозяйства, инвестиций, энергетики, здравоохранения и других направлениях, которые создадут основу дальнейшему развитию кыргызско-египетских отношений.

