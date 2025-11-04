Садыр Жапаров утвердил поправки в Уголовный кодекс

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Закон принят Жогорку Кенешем 25 сентября 2025 года.

Президент Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Уголовный кодекс Кыргызской Республики».

Целью Закона является создания надлежащей правовой базы для защиты лиц, осуществляющих служебную или профессиональную деятельность, а также выполняющих общественный долг, от противоправных насильственных посягательств путем совершенствования уголовного законодательства Кыргызской Республики.

Принятым Законом внесены изменения в статьи 136 и 280 Уголовного кодекса, направленные на ужесточение уголовной ответственности за совершение насильственных действий в отношении лиц, осуществляющих служебную или профессиональную деятельность либо выполняющих общественный долг.

В частности, устанавливается уголовная ответственность за причинение легкого вреда здоровью, повлекшего кратковременное расстройство здоровья либо незначительную стойкую утрату трудоспособности, если указанное деяние совершено в связи с осуществлением потерпевшим служебной или профессиональной деятельности либо выполнением общественного долга (часть 2 статьи 136 УК). Санкция данной нормы предусматривает штраф в размере от 500 до 1 000 расчетных показателей.

Аналогичные изменения внесены в статью 280 УК, устанавливающую ответственность за хулиганство, совершенное в отношении лица в связи с осуществлением им служебной или профессиональной деятельности либо выполнением общественного долга.

Санкция данной нормы предусматривает штраф в размере от 500 до 1 000 расчетных показателей или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Источник: Кабар