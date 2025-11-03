В Кыргызстане изменили Закон о продовольственной безопасности: акцент на импортозамещение

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Садыр Жапаров утвердил поправки в закон о продовольственной безопасности страны

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О продовольственной безопасности Кыргызской Республики». Сам закон принят Жогорку Кенешем 18 сентября 2025 года и, как отмечают в Администрации президента, разработан для того, чтобы удовлетворить внутренний спрос страны основными социально-значимыми продуктами питания собственного производства.

Законом предусматривается внесение соответствующих изменений в Закон Кыргызской Республики «О продовольственной безопасности Кыргызской Республики», предусматривающие:

– изменение действующих и установление отдельных терминов и понятий в Законе Кыргызской Республики «О продовольственной безопасности Кыргызской Республики»;

– обеспечение продовольственной безопасности страны путем определения статуса и поднятия роли импортозамещения в пополнении и насыщении внутреннего рынка основными социально-значимыми продуктами питания отечественного производства;

– определение степени достижения продовольственной безопасности путем обеспечения и удовлетворения населения страны продуктами питания в достаточных объемах.

Источник: vesti.kg