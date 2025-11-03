Гульнура Торалиева избрана сопредседателем Кыргызско-Азербайджанского делового совета

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Торалиева является кандидатом филологических наук

Гульнура Торалиева избрана сопредседателем Кыргызско-Азербайджанского делового совета с кыргызской стороны. Об этом сообщили в Торгово-промышленной палате КР.

Как отметили в ТПП, она будет продвигать бизнес-инициативы, укреплять деловые связи и развивать сотрудничество между Кыргызстаном и Азербайджаном.

В 2017-2018 годах Торалиева занимала должность советника правительства КР, руководила пресс-службой правительства, Академией ОБСЕ в Бишкеке и Всемирным фондом BBC Центральная Азия. Она профессор Университета Центральной Азии и автор образовательных программ для предпринимателей, основатель и CEO консалтинговой компании DataLab, международный консультант по развитию бизнеса, маркетингу и продажам.

Торалиева является кандидатом филологических наук, имеет степень Executive MBA (IE Business School, Испания) и магистра научной журналистики (City University London, Великобритания).

Источник: Кабар