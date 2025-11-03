           
ЦИК зарегистрировала 45 кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша

Бишкек, "САЯСАТ.KG". ЦИК зарегистрировала 45 кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша

Центральная избирательная комиссия приняла решение о регистрации 45 кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по многомандатным избирательным округам.

Как сообщили в пресс-службе ЦИК, рабочая группа по приему и проверке избирательных документов установила, что представленные документы соответствуют требованиям законодательства, предъявляемым к кандидатам в депутаты. В связи с этим комиссия постановила зарегистрировать указанных лиц и выдать им удостоверения установленного образца.

Среди зарегистрированных кандидатов:

  • Рустамбек уулу Советбек (округ № 4);
  • Бакиров Артур Жылдызбекович (округ № 10);
  • Баяманов Эркинбек Мусалиевич (округ № 19);
  • Есеналиев Чынгызбек Ырысбекович (округ № 19);
  • Рыскулбек уулу Нурмат (округ № 17);
  • Дыйканбаев Болотбек Жусупович (округ № 10);
  • Асылбаева Гюльшат Кадыровна (округ № 19);
  • Дуйшенбиев Райимберди Сейдакматович (округ № 14);
  • Исаматова Айзат Тыныбековна (округ № 27);
  • Кантороев Кубанычбек Абылтаевич (округ № 9);
  • Субанов Айбек Манасбекович (округ № 26);
  • Болгонбаев Азамат Таалайбекович (округ № 20);
  • Жусупов Аширбай Бапович (округ № 1);
  • Таштанбеков Акбокон Дукенович (округ № 25);
  • Намазалиев Алтынбек Абдисаламович (округ № 20);
  • Кулбаева Зулайка Эшматовна (округ № 15);
  • Торобекова Нуржамал Турсуналиевна (округ № 8);
  • Бахшалиев Хансывар Рустамович (округ № 22);
  • Жапарова Жеңишгүл Молдокеримовна (округ № 14);
  • Аманбаев Бактыбек Абдилашимович (округ № 19);
  • Эдилбеков Чолпонбек (округ № 29);
  • Макамбаев Сталбек Абибиллаевич (округ № 7);
  • Озбекова Женишгүл Авазовна (округ № 27);
  • Акунова Лира (округ № 22);
  • Амиралиев Шабданбек Камалидинович (округ № 4);
  • Ашимова Динара Ашимовна (округ № 8);
  • Жороева Элнура Сабиржановна (округ № 6);
  • Асанбеков Жаныбек Асанбекович (округ № 25);
  • Курманбекова Бермет Курманбековна (округ № 20);
  • Шабданбаев Канат Кенешович (округ № 27);
  • Найзабекова Нуржан Байтемировна (округ № 19);
  • Жээнбекова Гулназ Камытовна (округ № 13);
  • Никитенко Наталья Владимировна (округ № 25);
  • Токторов Мырзабек Сарыевич (округ № 8);
  • Кулмамбетов Бакытбек Чолпонбекович (округ № 25);
  • Надирбеков Айтбай Эргешович (округ № 2);
  • Дуванаева Гулнара Качыбековна (округ № 3);
  • Исаева Гулназ Назарбаевна (округ № 5);
  • Исеналиев Эркинбек Аскеевич (округ № 26);
  • Алымбеков Искендер Кенешбекович (округ № 27);
  • Талипов Чынгыз Базарбаевич (округ № 9);
  • Омурзаков Суйунбек Абдылдаевич (округ № 10);
  • Ашимбаев Сабыркул Абасович (округ № 30);
  • Асекова Гулмира Асанкуловна (округ № 20);
  • Сыйдалиева Мээрим Төрөбековна (округ № 16).

Таким образом, на сегодняшний день Центральная избирательная комиссия продолжает процесс регистрации кандидатов, выдвинутых по многомандатным избирательным округам, в преддверии предстоящих парламентских выборов.

Источник: Кабар

           