ЦИК зарегистрировала 45 кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша

Бишкек, "САЯСАТ.KG". ЦИК зарегистрировала 45 кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша

Центральная избирательная комиссия приняла решение о регистрации 45 кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по многомандатным избирательным округам.

Как сообщили в пресс-службе ЦИК, рабочая группа по приему и проверке избирательных документов установила, что представленные документы соответствуют требованиям законодательства, предъявляемым к кандидатам в депутаты. В связи с этим комиссия постановила зарегистрировать указанных лиц и выдать им удостоверения установленного образца.

Среди зарегистрированных кандидатов:

Рустамбек уулу Советбек (округ № 4);

Бакиров Артур Жылдызбекович (округ № 10);

Баяманов Эркинбек Мусалиевич (округ № 19);

Есеналиев Чынгызбек Ырысбекович (округ № 19);

Рыскулбек уулу Нурмат (округ № 17);

Дыйканбаев Болотбек Жусупович (округ № 10);

Асылбаева Гюльшат Кадыровна (округ № 19);

Дуйшенбиев Райимберди Сейдакматович (округ № 14);

Исаматова Айзат Тыныбековна (округ № 27);

Кантороев Кубанычбек Абылтаевич (округ № 9);

Субанов Айбек Манасбекович (округ № 26);

Болгонбаев Азамат Таалайбекович (округ № 20);

Жусупов Аширбай Бапович (округ № 1);

Таштанбеков Акбокон Дукенович (округ № 25);

Намазалиев Алтынбек Абдисаламович (округ № 20);

Кулбаева Зулайка Эшматовна (округ № 15);

Торобекова Нуржамал Турсуналиевна (округ № 8);

Бахшалиев Хансывар Рустамович (округ № 22);

Жапарова Жеңишгүл Молдокеримовна (округ № 14);

Аманбаев Бактыбек Абдилашимович (округ № 19);

Эдилбеков Чолпонбек (округ № 29);

Макамбаев Сталбек Абибиллаевич (округ № 7);

Озбекова Женишгүл Авазовна (округ № 27);

Акунова Лира (округ № 22);

Амиралиев Шабданбек Камалидинович (округ № 4);

Ашимова Динара Ашимовна (округ № 8);

Жороева Элнура Сабиржановна (округ № 6);

Асанбеков Жаныбек Асанбекович (округ № 25);

Курманбекова Бермет Курманбековна (округ № 20);

Шабданбаев Канат Кенешович (округ № 27);

Найзабекова Нуржан Байтемировна (округ № 19);

Жээнбекова Гулназ Камытовна (округ № 13);

Никитенко Наталья Владимировна (округ № 25);

Токторов Мырзабек Сарыевич (округ № 8);

Кулмамбетов Бакытбек Чолпонбекович (округ № 25);

Надирбеков Айтбай Эргешович (округ № 2);

Дуванаева Гулнара Качыбековна (округ № 3);

Исаева Гулназ Назарбаевна (округ № 5);

Исеналиев Эркинбек Аскеевич (округ № 26);

Алымбеков Искендер Кенешбекович (округ № 27);

Талипов Чынгыз Базарбаевич (округ № 9);

Омурзаков Суйунбек Абдылдаевич (округ № 10);

Ашимбаев Сабыркул Абасович (округ № 30);

Асекова Гулмира Асанкуловна (округ № 20);

Сыйдалиева Мээрим Төрөбековна (округ № 16).

Таким образом, на сегодняшний день Центральная избирательная комиссия продолжает процесс регистрации кандидатов, выдвинутых по многомандатным избирательным округам, в преддверии предстоящих парламентских выборов.

Источник: Кабар