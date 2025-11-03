Бишкек, "САЯСАТ.KG". ЦИК зарегистрировала 45 кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша
Центральная избирательная комиссия приняла решение о регистрации 45 кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по многомандатным избирательным округам.
Как сообщили в пресс-службе ЦИК, рабочая группа по приему и проверке избирательных документов установила, что представленные документы соответствуют требованиям законодательства, предъявляемым к кандидатам в депутаты. В связи с этим комиссия постановила зарегистрировать указанных лиц и выдать им удостоверения установленного образца.
Среди зарегистрированных кандидатов:
- Рустамбек уулу Советбек (округ № 4);
- Бакиров Артур Жылдызбекович (округ № 10);
- Баяманов Эркинбек Мусалиевич (округ № 19);
- Есеналиев Чынгызбек Ырысбекович (округ № 19);
- Рыскулбек уулу Нурмат (округ № 17);
- Дыйканбаев Болотбек Жусупович (округ № 10);
- Асылбаева Гюльшат Кадыровна (округ № 19);
- Дуйшенбиев Райимберди Сейдакматович (округ № 14);
- Исаматова Айзат Тыныбековна (округ № 27);
- Кантороев Кубанычбек Абылтаевич (округ № 9);
- Субанов Айбек Манасбекович (округ № 26);
- Болгонбаев Азамат Таалайбекович (округ № 20);
- Жусупов Аширбай Бапович (округ № 1);
- Таштанбеков Акбокон Дукенович (округ № 25);
- Намазалиев Алтынбек Абдисаламович (округ № 20);
- Кулбаева Зулайка Эшматовна (округ № 15);
- Торобекова Нуржамал Турсуналиевна (округ № 8);
- Бахшалиев Хансывар Рустамович (округ № 22);
- Жапарова Жеңишгүл Молдокеримовна (округ № 14);
- Аманбаев Бактыбек Абдилашимович (округ № 19);
- Эдилбеков Чолпонбек (округ № 29);
- Макамбаев Сталбек Абибиллаевич (округ № 7);
- Озбекова Женишгүл Авазовна (округ № 27);
- Акунова Лира (округ № 22);
- Амиралиев Шабданбек Камалидинович (округ № 4);
- Ашимова Динара Ашимовна (округ № 8);
- Жороева Элнура Сабиржановна (округ № 6);
- Асанбеков Жаныбек Асанбекович (округ № 25);
- Курманбекова Бермет Курманбековна (округ № 20);
- Шабданбаев Канат Кенешович (округ № 27);
- Найзабекова Нуржан Байтемировна (округ № 19);
- Жээнбекова Гулназ Камытовна (округ № 13);
- Никитенко Наталья Владимировна (округ № 25);
- Токторов Мырзабек Сарыевич (округ № 8);
- Кулмамбетов Бакытбек Чолпонбекович (округ № 25);
- Надирбеков Айтбай Эргешович (округ № 2);
- Дуванаева Гулнара Качыбековна (округ № 3);
- Исаева Гулназ Назарбаевна (округ № 5);
- Исеналиев Эркинбек Аскеевич (округ № 26);
- Алымбеков Искендер Кенешбекович (округ № 27);
- Талипов Чынгыз Базарбаевич (округ № 9);
- Омурзаков Суйунбек Абдылдаевич (округ № 10);
- Ашимбаев Сабыркул Абасович (округ № 30);
- Асекова Гулмира Асанкуловна (округ № 20);
- Сыйдалиева Мээрим Төрөбековна (округ № 16).
Таким образом, на сегодняшний день Центральная избирательная комиссия продолжает процесс регистрации кандидатов, выдвинутых по многомандатным избирательным округам, в преддверии предстоящих парламентских выборов.
Источник: Кабар