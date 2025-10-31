Кыргызстан ратифицировал соглашение о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьих сторон

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Документ был принят Жогорку Кенешем 24 сентября 2025 года.

Президент Садыр Жапаров подписал Закон №235 о ратификации соглашения о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон), подписанного 26 декабря 2024 года в Санкт-Петербурге.

Согласно статье 2 закона, Министерству иностранных дел КР поручено в установленном порядке уведомить Евразийскую экономическую комиссию о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного соглашения.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Источник: economist.kg