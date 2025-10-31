Кыргызстан поздравил Узбекистан с началом 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направил поздравление президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и братскому народу Узбекистана в связи с открытием 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

«Уважаемый Шавкат Миромонович!

От имени народа Кыргызстана и от себя лично сердечно поздравляю Вас и братский народ Узбекистана со стартом 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Это знаменательное событие, которое стало историческим для Центральной Азии и проводится впервые за более чем сорок лет вне штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже, служит ярким свидетельством высокого международного авторитета Республики Узбекистан, а также возрастающего признания всего региона Центральной Азии как важного центра культурного, духовного и гуманитарного взаимодействия на мировой арене.

Проведение столь представительного форума в древнем городе Самарканде, который является колыбелью науки, просвещения и духовности, придаёт конференции особое символическое значение. Оно подчеркивает роль Узбекистана как моста между цивилизациями и центром притяжения для идей мира, взаимопонимания и созидания.

Уверен, что решения и инициативы, выдвинутые в ходе конференции, откроют новые горизонты взаимодействия в сферах образования, науки и культуры, послужат благородным целям укрепления дружбы между народами и будут способствовать дальнейшему процветанию нашего региона.

Искренне желаю братскому узбекскому народу успешного проведения этого масштабного и значимого мероприятия, плодотворных дискуссий, конструктивных решений и вдохновляющих результатов», - говорится в заявлении лидера Кыргызстана.

Источник: Кабар