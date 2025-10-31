Садыр Жапаров подписал закон, касающийся взаимопомощи между странами ОТГ во время бедствий

Президент Садыр Жапаров подписал Закон "О ратификации соглашения о создании механизма гражданской защиты Организации тюркских государств, подписанного 6 ноября 2024 года в городе Бишкеке". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Там напомнили, что закон был принят Жогорку Кенешем 24 сентября текущего года. Его целью называют выполнение внутригосударственных процедур по вступлению в силу соглашения о создании механизма гражданской защиты Организации тюркских государств (ОТГ).

"Соглашение предусматривает цели, области применения и структуру механизма гражданской защиты ОТГ, организацию взаимодействия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечение готовности и реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, а также оказание взаимной помощи в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - сказано в сообщении.

Источник: kaktus.media