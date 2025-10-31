Сабыркул Ашимбаев досрочно покинул совет директоров ОАО «Аэропорты Кыргызстана»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Он был избран членом совета директоров ОАО «Международный аэропорт «Манас» 25 апреля 2024 г.

Совет директоров ОАО «Аэропорты Кыргызстана» принял решение от 25 октября 2025 года о досрочном прекращении полномочий члена совета директоров Ашимбаева Сабыркулa Абасовича.



Он был избран членом совета директоров ОАО «Международный аэропорт «Манас» 25 апреля 2024 г.



Работал на руководящих должностях в частных организациях, был советником депутата Жогорку Кенеша, был помощником губернатора Нарынской области.

Источник: tazabek.kg

