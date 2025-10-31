Выборы-2025. В Кыргызстане завершилось выдвижение кандидатов в депутаты ЖК

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.

В Кыргызстане накануне вечером завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша.

Согласно официальным данным Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, свои кандидатуры выдвинули 589 граждан страны, из них 365 мужчин и 224 женщины.

По состоянию на 30 октября ЦИК зарегистрировала 168 претендентов на депутатский мандат. Известно, что 19 кыргызстанцев отказались от намерения участвовать в выборах, а 7 кандидатам отказано в регистрации.

Больше всего желающих стать парламентарием зафиксировано в избирательном округе № 27 — здесь баллотируются 32 кандидата, из которых 17 мужчин и 15 женщин.

Меньше всего заявлений на участие в выборах поступило в избирательном округе № 11. Всего девять человек, из них пять мужчин и четыре женщины.

Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша восьмого созыва состоятся 30 ноября.

Предвыборная агитация начнется 10 ноября и завершится за сутки до голосования — 29 ноября в 8.00. Заявления о голосовании избирателей вне помещений будут принимать до 28 ноября.

