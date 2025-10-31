ГКНБ получит право проводить экспертизы и расследования на договорной основе

Президент Садыр Жапаров подписал закон, который расширяет полномочия органов национальной безопасности Кыргызстана.

Согласно документу, ГКНБ теперь сможет проводить судебно-экспертные, криминалистические и другие виды исследований, в том числе на договорной основе.

Производство и оплата таких экспертиз будут осуществляться в соответствии с законодательством о госуслугах. Это означает, что госкомитет сможет предоставлять экспертно-аналитические услуги не только в рамках оперативной деятельности, но и по запросам сторонних организаций или ведомств.

Закон вступает в силу через десять дней.

