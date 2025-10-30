Садыр Жапаров дал комментарий по вопросам в энергетической сфере страны

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Всего за пять лет мы добились такого результата.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью информационному агентству «Кабар» прокомментировал ситуацию с нехваткой электроэнергии в стране и отметил, что за последние пять лет положение значительно улучшилось.

– Здравствуйте, Садыр Нургожоевич! В последнее время тема нехватки электроэнергии вызывает большое беспокойство в обществе. Недавно, на открытии Кара-Кульской ГЭС, Вы также отметили, что проблема действительно существует, но она будет решена через два с половиной года. Однако некоторые критикуют, говоря, что подобное «потерпите немного» звучало еще пять лет назад. Что бы Вы могли прокомментировать по этому поводу?

– Здравствуйте. Да, в 2020 году я действительно сказал «немного потерпите». Но, уточню, эти слова были сказаны во время моей встречи с жителями Нарынской области в ноябре 2020 года, то есть еще до того, как мы пришли к власти. Тогда речь шла о действовавшем по всей стране ограничении, в том числе в высокогорной Нарынской области, где зима длится долго, когда потребление электроэнергии было ограничено до 700 кВт.

Люди обращались с просьбой: «Если бы это ограничение сняли, ведь 700 кВт быстро расходуется, а за превышение приходится платить по 2 сома 16 тыйынов, это слишком тяжело для нас». В ответ я сказал: «Снять это ограничение можно, но не сейчас, потерпите до весны».

Мы сдержали это обещание. Уже с весны 2021 года не только в Нарыне, но и по всей стране для 190 тысяч абонентов, живущих в тяжелых горных условиях, был введен тариф 1 сом за 1 кВт⋅ч без каких-либо ограничений.

Другими словами, прежняя норма, по которой за потребление сверх 700 кВт нужно было платить по 2 сома 16 тыйынов, была отменена. С тех пор тариф лишь постепенно увеличивался на 5–10 тыйынов и сейчас составляет 1 сом 37 тыйынов. Никаких ограничений нет.

Кроме того, для нуждающихся граждан, проживающих в тяжелых условиях и получающих социальную помощь, действует льготный тариф «Семейная поддержка» - 50 тыйынов за 1 кВт⋅ч при потреблении до 700 кВт⋅ч.

– Когда Вы пришли к власти, говорили, что ситуация в энергетике крайне тяжелая. Помним, что во время инаугурации Вы отдельно отметили, что долг в отрасли составлял 137 млрд сомов. Какова ситуация сейчас?

– Сейчас ситуация значительно лучше, чем пять лет назад. Вы правы, в начале 2021 года долг энергетического сектора составлял 137 млрд сомов, или примерно 1,5 млрд долларов.

Благодаря проведенным реформам, борьбе с коррупцией и хищениями, долг удалось сократить до 25 млрд сомов. Планируем полностью избавиться от него к концу следующего года и выйти на прибыль. Всего за пять лет мы добились такого результата.

Что касается зимнего дефицита, я говорил об этом на открытии Кара-Кульской ГЭС. Через два с половиной года мы перестанем импортировать электроэнергию из других стран и начнем полностью покрывать свои потребности собственными ресурсами, планируем, что отключений зимой больше не будет.

Источник: Кабар