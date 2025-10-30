Адылбек Касымалиев вручил режиссеру Никите Михалкову орден «Достук»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Адылбек Касымалиев поздравил режиссера с 80-летним юбилеем и отметил его огромный вклад в развитие мирового кинематографа.

В Бишкеке в рамках Дней культуры Российской Федерации состоялась рабочая встреча председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе мероприятия прошла церемония вручения государственной награды Кыргызстана — ордена «Достук» российскому режиссеру Никите Михалкову.

Адылбек Касымалиев поздравил режиссера с 80-летним юбилеем и отметил его огромный вклад в развитие мирового кинематографа. Глава кабмина подчеркнул, что Дни культуры РФ в КР способствуют укреплению исторических и культурных связей между двумя народами.

Он пожелал Никите Михалкову крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших творческих успехов на благо развития культуры и укрепления братских отношений между Кыргызстаном и Россией.

Источник: 24.kg