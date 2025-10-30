В Манасе проходит заседание Совета командующих Пограничными войсками СНГ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Особое внимание на заседании уделено участию полномочных представителей президента Кыргызской Республики в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях

30 октября 2025 г. в Манасе проходит 91-е заседание Совета командующих Пограничными войсками государств - участников СНГ (СКПВ) под председательством первого заместителя директора ФСБ Российской Федерации - руководителя Пограничной службы генерала армии Владимира Кулишова. Об этом сообщает Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики.

В заседании принимают участие делегации пограничных ведомств Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан. От Кыргызской Республики в работе заседания участвует директор Пограничной службы генерал-майор А. Алимбаев.

Также в мероприятии участвуют представители Координационной службы СКПВ, руководители и официальные представители взаимодействующих структур СНГ, ОДКБ, ШОС и Международного союза ветеранов пограничной службы.

Особое внимание на заседании уделено участию полномочных представителей президента Кыргызской Республики в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях, а также руководителей приграничных с Кыргызской Республикой регионов Республики Таджикистан - Горно-Бадахшанской автономной области и Согдийской области. Их участие свидетельствует о возрастании интереса приграничных областей к вопросам укрепления пограничной безопасности и совершенствования межгосударственного взаимодействия на региональном уровне.

Открывая заседание, заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики - председатель Государственного комитета национальной безопасности генерал-полковник Камчыбек Ташиев отметил важность данного мероприятия для обеспечения коллективной безопасности стран СНГ. В своем выступлении он подчеркнул, что совместные усилия в сфере охраны внешних рубежей и обмен опытом являются основой для разработки эффективной и единой стратегии безопасности.

"Мы живем в эпоху глобальных перемен, когда угрозы внешней безопасности требуют от нас не только оперативной реакции, но и долгосрочного планирования для обеспечения стабильности и устойчивости на внешних границах наших стран", - заявил генерал-полковник Ташиев.

Он также акцентировал внимание на важности цифровизации в области обмена информацией, противодействии транснациональной преступности, нелегальной миграции и расширении потенциала кадров пограничных ведомств.

Отдельно Камчыбек Ташиев заострил внимание на необходимости усиления сотрудничества в подготовке специалистов, особенно в свете новых вызовов безопасности, таких как использование беспилотных летательных аппаратов для контрабанды, а также угроз, связанных с кибератаками и незаконной миграцией.

Он подчеркнул, что город Манас, являющийся символом единства и свободы кыргызского народа, представляет собой идеальную площадку для выработки решений, способствующих укреплению стабильности и безопасности на общих границах государств СНГ.

Свое приветственное слово участникам заседания также адресовал полномочный представитель президента Кыргызской Республики в Джалал-Абадской области Тилек Текебаев. Он выразил гордость за возможность принимать участников 91-го заседания СКПВ СНГ и отметил, что присутствие представителей приграничных регионов Таджикистана придаёт особое значение заседанию, укрепляя добрососедские связи и усиливая стратегическое сотрудничество в области безопасности.

"Джалал-Абадская область - это ключевой регион, через который проходят значимые торгово-экономические артерии, соединяющие наши страны. Уверен, что итоги сегодняшнего заседания станут важным шагом на пути к укреплению доверия, мира и стабильности на наших общих рубежах", - добавил представитель президента.

В рамках повестки дня участники заслушают доклады, посвященные обстановке на внешних границах государств - участников СНГ и тенденциям ее развития, итогам деятельности Совета командующих Пограничными войсками в 2025 году и задачам на 2026-й. Будут рассмотрены вопросы научно-исследовательской и образовательной деятельности, а также вопросы повышения эффективности совместных операций и противодействия современным угрозам, таким как терроризм, наркотрафик и киберугрозы.