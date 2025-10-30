Президент вызывал Кольбаева и Матраимова и потребовал прекратить преступную деятельность, - Ташиев

Президент Садыр Жапаров виделся с так называемым «вором в законе» Камчы Кольбаевым и бывшим заместителем председателя Государственной таможенной службы Райымом Матраимовым. Об этом на встрече с сотрудниками милиции рассказал председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.



29 октября Ташиев награждал милиционеров в преддверии празднования их профессионального праздника.

«Он [президент] вызвал их и сказал Кольбаеву и Матраимову: «Прекратите свою преступную деятельность. Если не прекратите, то мы примем меры». Но они подумали: «А, все, нас не тронули, все обошлось». Успокоились, перестали бояться, а потом снова начали набирать силу», - рассказал Ташиев.



В качестве примера он привел историю, которая произошла с главой одного из ведомств, чье имя Ташиев не озвучил.



«Министр пришел ко мне и плакал. Я спросил, что случилось. Он говорит, что ему кто-то по видеозвонку позвонил. Министр подумал, что это может быть родственник или другой человек и он принял звонок, а там сидит Кольбаев. Кольбаев сразу сказал: «Если ты не выполнил эту работу, то завтра же поплатишься». Министр говорит, что уйдет и напишет заявление об отставке», - вспоминает Ташиев.

Источник: АКИpress

