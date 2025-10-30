Садыр Жапаров принял участие в тестовом голосовании в ТЦ Бишкека

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Глава ЦИК рассказал президенту об особенностях дистанционного голосования

Садыр Жапаров сегодня, 30 октября, ознакомился с процессом тестового дистанционного голосования, проводимого Центральной избирательной комиссией в рамках подготовки к внеочередным выборам депутатов Жогорку Кенеша. В одном из торговых центров Бишкека, где был установлен избирательный участок, глава государства принял участие в тестовом голосовании, сообщила пресс-служба президента.

С помощью паспорта Садыр Жапаров прошел онлайн-идентификацию, после чего система определила его избирательный округ и участок и выдала бюллетень. Президент поставил отметку напротив условного кандидата и опустил бюллетень в урну.

Председатель ЦИК Тынчтык Шайназаров продемонстрировал президенту принцип работы избирательного оборудования и особенности дистанционного голосования. В ходе теста система также показала механизм предотвращения повторного голосования: при попытке пройти онлайн-идентификацию на другом участке программа уведомила, что данный избиратель уже проголосовал, и не выдала бюллетень.

Президент отметил важность обеспечения прозрачности, технической готовности и доступности избирательного процесса для всех граждан. Он поручил ЦИК и соответствующим госорганам обеспечить бесперебойную работу всех избирательных участков, включая пункты дистанционного голосования, а также провести широкую информационно-разъяснительную кампанию для повышения избирательной активности граждан.



