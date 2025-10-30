ЦИК проведет тестовое дистанционное голосование перед выборами в ЖК

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Тестовое голосование проводится в торговых центрах «Дордой Плаза» и «Азия Молл».

ЦИК 30 октября проведет очередное тестовое дистанционное голосование во всех избирательных участках страны. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Ранее тестирование системы прошло 10 и 20 октября как в Кыргызстане, так и в ряде городов России. Дистанционное голосование станет одним из ключевых новшеств на предстоящих парламентских выборах. Оно основано на онлайн-идентификации: избиратели смогут проголосовать на любом участке, даже находясь вне своего округа или за рубежом.

ЦИК приглашает граждан принять участие в тестовом голосовании на любом участке и благодарит участников за активную гражданскую позицию.

