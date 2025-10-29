Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан подписали дорожные карты по сотрудничеству в строительстве

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Стороны обсудили обмен опытом и совместные проекты в сфере жилищного строительства, архитектуры
Делегация Минстроя КР приняла участие в 46-м заседании Межправсовета СНГ по сотрудничеству в строительной деятельности, прошедшем в Ташкенте.
На заседании стороны обсудили обмен опытом и совместные проекты в сфере жилищного строительства, архитектуры и внедрения современных технологий.
По итогам встреч министр Нурдан Орунтаев, министр строительства Узбекистана Шерзод Хидоятов и председатель комитета по архитектуре Таджикистана Низом Мирзозода подписали дорожные карты по сотрудничеству в строительной деятельности.
Кроме того, замминистра строительства КР Бакай Турдугулов и замминистра архитектуры Беларуси Александр Балашенко обменялись папками с меморандумом о намерениях для активизации двустороннего сотрудничества.
