Бишкек, "САЯСАТ.KG". ЦИК отказала нескольким гражданам в регистрации кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР отказала четверым гражданам в регистрации кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша.

Так, ЦИК приняла решение об отказе в регистрации Каримовой Гулсары Оморбековны, Нурбаеву Жалолидину Паязидиновичу, Атазову Шайлообеку Карыбековичу и Дуйшеналиеву Болотбеку Согушбековичу.

Гулсары Каримова

Гулсары Каримова в заявлении указала, что она не является религиозным деятелем.

Однако, согласно информации Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений при президенте Кыргызской Республики, Гулсары Каримова была назначена руководителем религиозной организации «Келечек Умма» 1 мая 2022 года. Также по отчету за 2024 год она значилась руководителем данной организации.

Кроме того, с 2023 по 2025 годы Г. Каримова занимала должность директора религиозного учебного центра «Сыддык Мухаммед Балту», зарегистрированного 13 июня 2023 года. Центр осуществляет свою деятельность на территории Джалал-Абадской области.

Жалолидин Нурбаев

Также согласно информации, полученной через электронную межведомственную систему «Тундук» Главного управления информационных технологий Министерства внутренних дел КР, в отношении Жалолидина Нурбаева имеются сведения о прекращенных уголовных делах.

Шайлообек Атазов

Согласно информации Главного управления по расследованию преступлений Министерства внутренних дел КР от 23 октября 2025 года, Ш.Атазов с 2024 года по настоящее время состоял на профилактическом, оперативно-предупредительном учете как лицо, связанное с организованной преступной группой, преступным сообществом (преступной организацией) или вооруженной группой (бандой).

Кроме того, по сведениям Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности КР от 22 октября 2025 года, установлено, что Ш.Атазов не соответствует требованию части 4 статьи 59 конституционного закона КР «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша» о постоянном проживании на территории республики не менее последних 5 лет. Конкретно, Ш.Атазов находился за пределами Кыргызстана с 13 марта по 29 ноября 2024 года (260 дней).

Болотбек Дуйшеналиев

Согласно информации Главного управления по расследованию преступлений Министерства внутренних дел КР от 16 октября 2025 года, Б.Дуйшеналиев с 2011 года состоял на профилактическом и оперативно-профилактическом учете как лицо, причастное к организованной преступной группе, преступному сообществу (преступной организации) или вооруженной группе (банде).

Кроме того, по данным Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности КР от 15 октября 2025 года, установлено, что Б.Дуйшеналиев не соответствует требованиям части 4 статьи 59 конституционного закона КР «О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша», так как находился за пределами территории республики до выдвижения своей кандидатуры с 11 ноября 2023 года по 4 февраля 2024 года (84 дня), с 20 апреля по 8 июня 2024 года (48 дней) и с 18 июля по 4 октября 2024 года (78 дней), всего 210 дней.

Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики 28 октября рассмотрела заявления граждан, выдвинувших свои кандидатуры в депутаты Жогорку Кенеша, об отказе от участия в досрочных парламентских выборах, назначенных на 30 ноября 2025 года.

Заявления об отказе от участия в выборах подали следующие граждане:

Жамалдинов Зиядин Исламович, кандидат по избирательному округу №3;

Кыдыров Акай Имаралиевич, кандидат по избирательному округу №19;

Тумонов Чынгыз Сүйүнбаевич, кандидат по избирательному округу №3;

Каюмов Зулкайнар Каюмович, кандидат по избирательному округу №24;

Кудайбергенов Борончу Молдокматович, кандидат по избирательному округу №29.

Источник: Кабар