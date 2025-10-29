Кыргызстан и Турция обсудили вопросы безопасности и защиты кыргызстанцев

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Стороны обсудили вопросы безопасности и защиты прав граждан Кыргызстана

Посол Кыргызстана в Турции Руслан Казакбаев встретился с заместителем министра внутренних дел Турции Мехметом Акташем. Об этом сообщили в МИД.

Стороны обсудили вопросы безопасности и защиты прав граждан Кыргызстана, проживающих на территории Турции, а также меры по укреплению сотрудничества между правоохранительными органами двух стран.

По итогам встречи достигнута договоренность о совместной проработке конкретных инициатив, направленных на упрощение взаимных поездок и пребывания граждан и развитие партнерства в сфере миграции и внутренней безопасности.

