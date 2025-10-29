Адылбек Касымалиев провел встречу с вице-президентом ЕБРР

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества

Председатель кабинета министров КР Адылбек Касымалиев провёл встречу с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Маттео Патроне, находящимся с рабочим визитом в Кыргызской Республике. Об этом сообщили в кабмине КР.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы реализации приоритетных проектов в таких ключевых сферах, как энергетика, инфраструктура и поддержка частного сектора.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что ЕБРР является надёжным партнёром Кыргызстана, внесшим вклад в социально-экономическое развитие страны. Он подчеркнул устойчивый рост экономики республики: за девять месяцев текущего года ВВП увеличился на 10 %, и обозначил амбициозную цель – к 2030 году довести объём ВВП до 30 млрд долларов США.

Глава кабмина отметил ключевые направления реализуемой Национальной программы развития до 2030 года, среди которых – масштабная индустриализация, развитие регионального хаба, поддержка сельского хозяйства, стимулирование туризма и приоритетное развитие зелёной энергетики.

Среди особо приоритетных инфраструктурных проектов были названы строительство стратегической железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, а также проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 и другие крупные инициативы.

В свою очередь, Маттео Патроне высоко оценил динамичное экономическое развитие Кыргызской Республики и подчеркнул значимость достигнутых показателей. Он подтвердил приверженность ЕБРР дальнейшему укреплению партнерства и выразил особую заинтересованность в сотрудничестве по обозначенным председателем кабмина приоритетным направлениям.

По итогам встречи стороны договорились продолжить взаимодействие по всем намеченным направлениям.

Источник: Кабар