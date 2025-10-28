Айбек Джунушалиев встретился с мэром китайского Чжучжоу – что обсудили стороны

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Cтороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества с акцентом на развитие торгово-экономических связей

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев в рамках рабочего визита в Китай встретился с мэром города Чжучжоу Чэном Хуэйцином. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества с акцентом на развитие торгово-экономических связей, культурно-гуманитарного обмена и промышленного взаимодействия.

Айбек Джунушалиев подчеркнул заинтересованность Бишкека в обмене опытом в сфере транспортного управления, легкой промышленности и других отраслей, а также в создании условий для расширения сотрудничества между городами. Чэн Хуэйцин отметил приоритетность создания благоприятного инвестиционного климата в Бишкеке и поддержки частного сектора, подтвердив готовность к увеличению объемов двусторонней торговли и экономического взаимодействия.

Встреча стала очередным шагом на пути к укреплению всесторонних связей между Бишкеком и Чжучжоу и расширению возможностей для взаимного экономического и культурного обмена.

Источник: economist.kg